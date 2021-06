WhatsApp Plus, ventajas y desventajas

La aplicación se encuentra en constante crecimiento, por lo que las actualizaciones sigue cambiando constantemente, por ejemplo ahora WhatsApp cuenta con la versión alternativa WhatsApp Plus, la cual brinda la posibilidad de acelerar audios hasta el doble de velocidad, generando que no tardes mucho en responder, así mismo la aplicación está implementando herramientas como la de borrar todos los mensajes de tus amigos sin dejar rastro con el nuevo “modo desaparición”.

Si bien la actualización aún cuenta con una serie de detalles que muchos usuarios buscan de Telegram, es por ello que se ha desarrollado esta nueva versión, una alternativa a la app original que tiene más funciones, por ejemplo, en ella es posible cambiar el color total de la plataforma.

WhatsApp Plus 16.00 ahora cuenta con diversidad de elementos que la app original no cuenta o que están pronto a activarse. Sin embargo, cabe precisar, que puedes ser víctima de un futuro baneo o eliminación de tu cuenta, por lo que dependerá de cada usuario si desea usarla o no.

Algunas Ventajas

Según informa la aplicación por medio de mensajes, ahora puedes tener una tienda de temas dinámicos.

De igual forma estrena los mensajes autodestructivos: los mismos que puedes activar mientras chateas por WhatsApp.

También hay una mejora en el sistema de seguridad y privacidad. WhatsApp Plus informa que puedes ocultar la última hora de conexión y los vistos en los estados de tus amigos.

Por otro lado, estrena además la posibilidad de traducir de manera automática los mensajes.

Otro detalle es que puedes modificar el color del encabezado de la app: esto desde la sección de Temas, además del fondo de cada llamada de WhatsApp.

Finalmente, también puedes saber cuál de tus amigos se encuentran cerca a tu ubicación.

Algunas Desventajas

Aunque son bastantes los atractivos de WhatsApp Plus, no es recomendable descargar esta aplicación, ya que presenta una serie de riesgos que el usuario deberá tomar en cuenta si desea instalar la aplicación externa de Whatsapp.

Uno de los principales riesgos es que sancionen tu cuenta al detectar que es manipulada por una app externa. La sanción podría ocasionar que el usuario pierda sus actualizaciones, contactos o mensajes.

Otro inconveniente es que el usuario tendrá que instalar una APK para poder usar las funciones de WhatsApp Plus.

Un APK es un paquete de instalación que contiene datos de la aplicación. La descarga no es segura, el usuario podría infectar su teléfono móvil con algún virus, malware o añadir al smartphone otros programas en el proceso de los cuales no se advierten.

Los mensajes no están cifrados de extremo a extremo, así que se pierde la privacidad en las conversaciones y pueden ser usados por la misma app o por terceras.

Tus fotos, videos y audios pueden ser compilados sin que tengas conocimiento de ello.

Es evidente que se desconoce qué hace la aplicación con tus datos, por ello es importante contar con las aplicaciones originales para evitar cualquier vulnerabilidad de este tipo.