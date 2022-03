WhatsApp: De esta forma podrás evitar que tu cuenta sea robada

CIUDAD DE MÉXICO.- Para evitar el robo de cuentas de WhatsApp, la compañía Meta informó que se implementará un nuevo mecanismo de seguridad que ayudará darles un nivel más de protección.

¿Cómo proteger mi cuenta de WhatsApp de un bloqueo?

De acuerdo con WhatsApp, el nuevo sistema de protección consistirá en recibir una llamada automática para brindarle al usuario un código de verificación de seis dígitos para validar el número telefónico cuando los usuarios registran su celular por primera vez o luego de reinstalar WhatsApp. Dicho código también podrá ser enviado vía SMS.

Esta nueva herramienta necesita que los usuarios respondan la llamada, además de hacer clic en el número 1 para poder recibir el código de verificación.

En caso de que el usuario no responda la llamada, el sistema no dejará ningún mensaje en el buzón de voz, por lo que la app no podrá ser utilizada.

¿Qué herramientas de seguridad ofrece WhatsApp?

Actualmente WhatsApp ofrece distintas herramientas de seguridad para los usuarios, entre ellas el cifrado de extremo a extremo y la verificación en dos pasos.

¿Qué es la verificación en dos pasos de WhatsApp y cómo hacerla?

Según el portal Todo digital, la verificación en dos pasos es una función opcional de WhatsApp donde se crea y confirma un PIN único para poder entrar a la cuenta, por lo que si alguien que no eres tú quiere entrar a ver tus chats no podrá hacerlo.

Para activar esta función solo debes seguir estos pasos:

Entra a WhatsApp

Ve al menú de “ Ajustes ”

” Elige “ Cuenta ”

” Selecciona la opción “ Verificación en dos pasos ”

” Para activarlo se te proporcionarán unas instrucciones que deberás seguir.

Al hacerlo ya tendrás activada la verificación en dos pasos para que solo tú puedas entrar a tu cuenta de WhatsApp.