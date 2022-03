WhatsApp: Conoce si algún desconocido te agregó utilizando este truco

CIUDAD DE MÉXICO.- Los contactos de WhatsApp se vinculan de forma directa con los números de teléfonos que tienes guardados en tu celular, por lo que solo basta con que agregues su número para poder comenzar a chatear con ellos en la aplicación.

Comúnmente, las personas que nos agregan a su lista de contactos son amigos, familiares, compañeros de trabajo o personas a las que nosotros les pasamos nuestro número, sin embargo, en ocasiones nos meten a chats grupales u otra persona comparte nuestro número y entonces desconocidos pueden guardarnos en sus contactos.

Para saber si algún desconocido te tiene agregado en su lista de contactos o alguien te borró, solo basta con seguir los pasos que te presentamos a continuación.

¿Cómo saber quién me tiene agregado en sus contactos de WhatsApp?

De acuerdo con el portal Todo digital, para saber quién te tiene en su lista de contactos de WhatsApp debes crear una lista de difusión.

Las listas de difusión sirven para que puedas enviar el mismo mensaje a varios contactos de manera simultánea y sin tener que escribirlo una y otra vez a cada uno.

Las listas de difusión también se caracterizan por ser enviadas a personas que te han agregado a su agenda de contactos. En otras palabras, si te eliminaron por alguna razón, el mensaje que envíes nunca aparecerá como entregado o leído.

Crea una lista de difusión

Entra a WhatsApp y presiona sobre los tres puntos en la esquina superior derecha y elige “Nueva difusión”.

y presiona sobre los tres puntos en la esquina superior derecha y elige A continuación, la app abrirá otra pantalla con una lista de contactos ; escoge a quienes no tengan nombre, foto, información de perfil o simplemente alguien que te dé curiosidad.

; escoge a quienes no tengan nombre, foto, información de perfil o simplemente alguien que te dé curiosidad. Confirma tu selección y envía un mensaje de prueba.

Ahora solo deberás esperar una media hora o más para ingresar al chat, mantén presionado el mensaje enviado y dirígete hasta los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha y da clic a “Info”.

Aquí podrás ver las personas que leyeron el mensaje, a quienes les llegó y quienes no lo recibieron.

Las personas que lo hayan leído o recibido te tienen agregado en su lista de contactos; si no reconoces a alguien, bloquéalo de inmediato y revisa tu configuración de privacidad. Por el contrario, si nunca les llegó el mensaje, es posible que no te tengan agregado en su agenda. Asimismo, puede que la persona no tenga acceso a Internet en ese momento o que no sea muy activa en WhatsApp.