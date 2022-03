WhatsApp: Así puedes saber si un contacto te bloqueó

CIUDAD DE MÉXICO.- WhatsApp nos permite estar en comunicación con amigos, familiares compañeros de la escuela o trabajo y con cualquier persona con la que queramos contactarnos.

Actualmente la aplicación de mensajería cuenta con muchas funciones para sacarle el mejor provecho, una de ellas es la opción de bloquear a un contacto, la cual nos permite dejar de recibir mensajes de determinada persona.

Pero al igual que nosotros podemos hacerlo, los demás también pueden hacerlo con nosotros.

Si quieres saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp, aquí te decimos cómo descubrirlo.

¿Cómo saber si me bloquearon en WhatsApp?

No te aparece su foto de perfil

Una de las formas más fáciles de saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp es que no te aparece su foto de perfil. Aunque esto es un ejemplo de cuando alguien te bloquea, puede que no siempre sea así, pues tal vez la otra persona simplemente haya decidido no mostrar su foto de perfil.

Solo aparece una palomita gris

Cuando en WhatsApp aparece una palomita gris quiere decir que el mensaje ha sido enviado, más la otra persona no lo ha recibido, las dos palomitas grises quieren decir que el mensaje ya ha sido recibido por el destinatario, mientras que las dos palomitas azules significa que el mensaje ha sido leído, por lo que si solo te aparece una palomita en gris, puede ser que sea porque te han bloqueado.

No puedes añadir al contacto a ningún grupo

Cualquier contacto de WhatsApp puede agregar a otro a un grupo sin necesidad de su autorización, así que si tú no puedes agregar a una persona en específico, quiere decir que te tienen bloqueado.

No puedes llamarle mediante WhatsApp

Otra de las maneras en que puedes saber si te han bloqueado es porque no puedes llamar a esta persona por WhatsApp.