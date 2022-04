WhatsApp: Cómo ver historias o estados sin que se enteren tus contactos

Si tú eres de esas personas que te gusta usar tus redes sociales con más privacidad seguramente ya has ajustado ciertos atajos que te ofrece WhatsApp como puede ser ocultar la última conexión o quizá hayas desactivado la configuración lectura. Quizá también estés interesado en poder ver los estados de tus contactos de WhatsApp y pasar por desapercibido.

Para que tus contactos no se den cuenta si viste o no sus historias o estados en WhatsApp existe un truco muy sencillo y también algo viejo que ya viene destinado en el formato de “Confirmación de lectura” al desactivar esta función de las tan famosas “palomitas azules” automáticamente podras ver todas las historias o estados de tus contactos y pasa en por desapersivido ya que de esta manera tus contactos de WhatsApp ya no sabrán si vistes sus historias o estados.