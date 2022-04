WhatsApp: ¿Cómo salirte de un grupo sin que se den cuenta?

HERMOSILLO, Sonora.-WhatsApp es sin duda una de las aplicaciones más usadas mundialmente ya que nos da la facilidad de poder contactarnos de una forma inmediata. Es diario que millones de personas se comuniquen por este medio, ya sea enviando textos, imágenes, videos, notas de voz y llamadas de voz o de video.

Una de sus tan famosas funciones de WhatsApp sin duda son sus grupos, aquí uno puede tener tanto ventajas como desventajas, una que sin duda a muchos nos pasa es la saturación del Chat con tanta notificación. Para esto, te mostramos como poder salirte de esos grupos sin que los demás se den por enterados.

¿Cómo salirte de un grupo sin que se den cuenta?

Un truco que si bien seguirás dentro de ese grupo, la diferencia es que ya no tendrás ninguna notificación al respecto y no será necesario que no veas en tus chats principales, aquí los pasos para que lo intentes.

• Entra al grupo de WhatsApp del que ya no quieres recibir notificaciones.

• Da click en los tres puntos que se encuentran en la parte superior.

• Da click en Info del Grupo.

• Selecciona la primera opción, 'Silenciar notificaciones'.

• Vuelve a Info del Grupo y busca debajo de la opción Silenciar la opción "Notificaciones personalizadas". Entra y actívala si no la usabas ya.

• Busca o bien 'Notificaciones y Alertas' o 'Usar notificaciones de Alta Prioridad', y desactiva la que tengas.



Con estos pasos ya no tendrás ninguna notificación al respecto de ese grupo, el último paso es archivar ese grupo para que no se aparezca más en tu bandeja reciente.

• En la pestaña de Chats, mantén• En el menú superior,el ícono• Cuando archives el chaten tu pestaña de Chats.