WhatsApp: Celebra el Día de los Inocentes

La aplicación de mensajería más popular WhatsApp se une a los festejos del "Día de los Inocentes" para pasar un rato agradable con tus familiares y amigos haciendo bromas divertidas, para no pasar desapercibido.



Uno de ellos es la posibilidad de poder enviar un mensaje en blanco. De esa manera tu amigo se preguntará qué es lo que le escribiste o se quedará con todas las dudas.



Pero hay algo más, puedes activar la función para que piense que lo has bloqueado, aunque en realidad es otra broma por el “Día de los Inocentes”, aquí te decimos cómo hacerlo:



Activar en WhatsApp el “modo Día de los Inocentes”



-Lo primero que debes hacer es ingresar a WhatsApp.

-Allí anda a Ajustes y dirígete a Privacidad.

-En ese momento podrás elegir que deseas ocultar tu última hora de conexión y el “en línea”.

-También deberás ocultar tu foto de perfil para esa persona que le quieres jugar una broma.

-Finalmente desactiva las confirmaciones de lectura.

-Cuando culmines, simplemente archiva y silencia la conversación.

-De esa manera tu amigo pensará que lo has bloqueado.

-Recuerda decirle que es por el “día de los Inocentes” cuando culmines con la broma”.



Para enviar un mensaje en blanco



-Lo primero que debes hacer es ingresar a WhatsApp.

-Tras ello deberás ubicar la conversación dónde deseas enviar un mensaje invisible.

-En ese momento dirígete a este enlace. Copia lo que hay en el recuadro en blanco.

-Pégalo en tu conversación cuantas veces desees.

-De modo tal que si el mensaje es bastante largo, la otra persona se preguntará si existe algún error en su WhatsApp.

-Incluso te preguntará. Para lo cuál debes contestar que es una broma por el día de los Inocentes.



La función únicamente está disponible este día y este solo funciona con los mensajes de texto, no vas poder recuperar , fotos, videos documentos Word, Excel, PDF, etc.; segundo, previamente debes habilitar las notificaciones de alta prioridad en la aplicación y tu teléfono, pública Depor.



-Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

-Ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

-Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones” > busca y entra a “WhatsApp”.

-El siguiente paso es oprimir sobre la opción denominada “Notificaciones” > activa el interruptor “Mostrar notificaciones”.