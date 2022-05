WhatsApp: Así puedes transferir conversaciones de un celular a otro

CIUDAD DE MÉXICO.- Si has pensado o has cambiado de celular sabes que tienes que respaldar tus archivos personales para transferirlos al equipo nuevo, lo cual resulta fastidioso.

Igualmente, para poder conservar tus mensajes de WhatsApp deberás crear una copia de seguridad y posteriormente pasarlos a tu nuevo dispositivo sin importar si es Android o iPhone.

A continuación, te decimos como resguardar tus chats para pasarlos a tu teléfono nuevo.

Haz una copia de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp

De acuerdo con el portal experto en tecnología, Todo digital, para proteger tus chats de WhatsApp deberás primeramente hacer una copia de seguridad para que tu información se guarde en la nube de Google Drive, para esto debes hacer lo siguiente:

Abre la aplicación de WhatsApp .

. Pulsa la opción de Menú y entra a Ajustes .

y entra a . Entre las opciones que se visualizan, elige la que dice Chats .

. Se abrirán otras opciones y deberás elegir la que dice Copia de Seguridad.

Tendrás que elegir si esta copia se hará Diariamente , Semanalmente , Mensualmente o Nunca . Elige la que creas que es correcta para ti.

, , o . Elige la que creas que es correcta para ti. Te pedirá que elijas la cuenta de Google a la que quieres que se guarde la información, si tu cuenta ya está abierta solo tendrás que seleccionarla, de lo contrario tendrás que iniciar sesión.

a la que quieres que se guarde la información, si tu cuenta ya está abierta solo tendrás que seleccionarla, de lo contrario tendrás que iniciar sesión. Una vez que selecciones Guardar, todos los chats y archivos multimedia que hayas recibido en WhatsApp se guardarán en una carpeta de Google Drive, en la podrás visualizar toda tu información cuando así lo desees.

En caso de que tu sistema operativo sea iOS tendrás que seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación de WhatsApp .

. Ingresa a Configuración y selecciona la opción de Chats .

y selecciona la opción de . Ahí elige Copia de Seguridad y pulsa en Realizar Copia de Seguridad .

y pulsa en . En este caso, la copia de seguridad se hará en iCloud, por lo que debes contar con una cuenta de este servidor.

Transfiere tus mensajes de WhatsApp de un dispositivo a otro sin importar su sistema operativo

Si tu nuevo teléfono tiene un sistema operativo diferente al anterior, deberás hacer lo siguiente, pues recuerdo que las copias de seguridad de Android se guardan en Google Drive y las de iOS en iCloud.

WhatsApp te permite exportar los mensajes y archivos de aquellos chats que consideras importantes. Para esto, tendrás que enviar a través de correo electrónico las conversaciones de los contactos que no quieras perder.

Para esto haz lo siguiente:

Ingresa a la conversación del chat que te interesa.

que te interesa. Pulsa la opción de Más y posteriormente elige Exportar Chat.

y posteriormente elige Aparecerá una ventana que preguntará si deseas añadir los archivos multimedia compartidos en el chat, deberás elegir si los necesitas o no.

compartidos en el chat, deberás elegir si los necesitas o no. Posteriormente, se enviarán a tu correo electrónico estas conversaciones y podrás visualizarlas cuando quieras desde tu iPhone o Android.

Ojo, en esta opción podrás visualizar el chat en un formato plano, es decir, solo se verá como un texto más y no como aparece en tu aplicación de WhatsApp.

La razón principal por la que no puedes hacer la exportación normal de tus conversaciones de WhatsApp en las aplicaciones es porque la compañía de mensajería se rige por un cifrado de extremo a extremo y los datos que se almacenan en un sistema operativo no pueden cambiarse a otro de manera fácil.