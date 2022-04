¿Cómo acceder a WhatsApp Web si el código QR no funciona?

WhatsApp web resulta una ayuda para muchos usuarios debido a que su funcionalidad es más cómoda al momento de comunicarse con personas en contextos laborales, escolares o recreativos.

Cuando se quiere ingresar a WhatsApp Web, la app solicita escanear un código QR desde el celular para vincular ambos dispositivos a la misma cuenta y que puedan funcionar de manera simultánea en tiempo real, indica El Tiempo.

No obstante, esto no siempre funciona y a veces se presentan errores que es posible solucionar con algunos trucos.

Primero, es necesario confirmar que las versiones están actualizadas y sobre todo que la operación de WhatsApp no tenga problemas. Después de asegurarse de este aspecto, puede que el problema sea técnico y sea suficiente limpiar los lentes de la cámara para captar más detalladamente el código QR.

Si esto no funciona, una opción puede ser cerrar todas las sesiones vinculadas desde el teléfono celular y abrir una nueva para escanear el código.

La tercera alternativa requiere de un tercer dispositivo con cámara. Desde este, los usuarios pueden tomar una fotografía al código QR de WhatsApp Web y escanearlo desde la versión para smartphone.

Este tip puede ayudarles a abrir sesión en el escritorio, pero es importante mencionar que es necesario hacerlo rápidamente debido a que, después de de un tiempo, los códigos se modifican, por seguridad.

Con información de El Tiempo.