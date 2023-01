WhatsApp: Así puedes convertir mensajes de voz a texto

Recibir un mensaje de voz en WhatsApp no siempre es satisfactorio, ya sea porque te encuentres en un lugar con mucha gente o bien en ese momento estemos en un lugar con ruido en el que nos sea imposible escucharlo, si quieres saber qué hacer en estos casos sigue leyendo para darte una solución.



Convertir mensajes de voz de WhatsApp a texto



Las aplicaciones que vamos a utilizar se llaman aplicaciones transcriptoras. Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos iPhone y Android.



Androide

Hay muchas aplicaciones de transcripción disponibles en Play Store, pero según las calificaciones estas son las dos mejores aplicaciones.



Usando Transcriber para Wazap para convertir audio a texto

Primero, ve a Play Store e instala la aplicación. Ábrelo una vez instalado.



A continuación, toque comenzar en la parte inferior para comenzar a usar la aplicación.

Ahora, aparecerán las instrucciones. Puede omitirlos o verlos si lo desea. Después de eso, toca abrir Whatsapp.



Ahora, mantenga presionado el mensaje de voz que desea traducir a texto. Una vez que esté seleccionado, toque el icono Compartir en la esquina superior derecha.

Después de eso, aparecerán las opciones para compartir. Seleccione Transcriptor para Wazap.

Espere unos segundos mientras la aplicación transcribe su mensaje.

Una vez que la aplicación termine de transcribir, le mostrará el mensaje en formato de texto. Toque el botón

Atrás para volver a su chat de WhatsApp una vez que termine de leer el mensaje.

Esta aplicación le permite convertir el mensaje de voz a muchos idiomas diferentes, como árabe, inglés, albanés, ruso, griego y muchos más.



Convierta una nota de voz en texto usando transcriptor para WhatsApp

Ve a Play Store e instala la aplicación.



Una vez que abra la aplicación, le pedirá un recorrido. Puede tocar NO GRACIAS o MOSTRAR CÓMO según lo desee.



Ahora vaya a la conversación de WhatsApp deseada y seleccione el mensaje de voz presionándolo prolongadamente. Después de eso, toque el ícono Compartir en la esquina superior derecha.

A continuación, toque Transcribir en el menú para compartir.

Espere un momento mientras la aplicación convierte la nota de voz de WhatsApp en texto. Puede tocar el botón Atrás para volver a su chat de WhatsApp una vez que haya terminado de leer el mensaje para responder.

Nota: esta aplicación aún está en desarrollo, por lo que es posible que haya menos funciones disponibles en comparación con otras aplicaciones. Pero la aplicación aún funciona de maravilla y la interfaz de la aplicación también es muy limpia, pública el portal Techuntold.





iPhone

No hay tantas opciones disponibles en App Store como en Play Store para transcribir audio a texto. Pero el que encontramos es lo suficientemente bueno para resolver su problema. El nombre de la aplicación es Audio to Text for WhatsApp . Los pasos para usar esta aplicación son los siguientes.

Instale la aplicación desde App Store en su dispositivo iOS. Abra la aplicación una vez instalada.

La aplicación le mostrará las instrucciones sobre cómo usar la aplicación. Puede cerrar la aplicación y abrir WhatsApp en su dispositivo.

En WhatsApp, vaya al mensaje de audio deseado y tócalo y manténgalo presionado. En el menú, seleccione Reenviar.

Después de eso, toque el ícono Compartir en la esquina inferior derecha.

A continuación, toque Audio a texto en el menú.



Nota: si no ve el ícono de audio a texto, toque Más para agregar el ícono manualmente.



Ahora, obtendrá el mensaje en formato de texto. Toca Listo una vez que hayas leído el mensaje.

Al seguir estos métodos, puede convertir fácilmente los mensajes de voz de WhatsApp en texto en su iPhone o cualquier otro dispositivo iOS y luego, puede mejorarlo aún más resaltando algunas partes en negrita .