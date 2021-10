Virus en teléfonos se hace pasar por 'app' de 'El juego del calamar' y accede a cuentas bancarias

A falta de un videojuego oficial de la popular serie 'El juego del calamar', un buen número de programadores han decidido lanzar sus aplicaciones para aprovechar el éxito de la serie, que se convirtió en el estreno más visto de Netflix.

Muchos de ellos hacen legalmente dinero gracias a los numerosos anuncios que se muestran, pero algunas 'apps' son fachadas usadas por ciberdelincuentes para hackear los teléfonos y acceder a cuentas bancarias de las personas que las descargan, indica RT.

Te puede interesar: Crean virus virtual que se transmite entre teléfonos imitando al Covid

Una de las aplicaciones, que se ofertaba en Play Store –la tienda virtual de Android– y supuestamente ofrecía fondos de pantalla basados en la renombrada serie, era en realidad un 'malware' y escondía un virus troyano conocido como Joker, que permitía acceder a las cuentas bancarias del usuario respectivo y utilizarlas para servicios de SMS por los que se pagan costosas suscripciones, advirtió la semana pasada el investigador de 'malware' Lukas Stefanko, de ESET.

"Yo tendría cuidado a la hora de descargar cualquier aplicación no oficial. Y a quien aun así tuviera la intención de instalar alguna de ellas, le aconsejaría que lea antes las reseñas de otras personas que pudieran sugerir de qué trata la aplicación", comentó Stefanko a Forbes.

Una vez que se dio cuenta, Google procedió a eliminar la aplicación. El caso es que para ese momento ya la habían descargado alrededor de 5 mil personas, que podrían haber sido víctimas del virus. Aunque esa 'app' ya no está disponible, hay otras 200 aplicaciones no oficiales de la serie que, según los expertos, no son recomendables para descargar, ya que podrían representar el mismo problema.