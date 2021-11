Videojuegos: Age of Empires III incluye la Independencia de México

Age of Empires es uno de los títulos clásicos que dejó a más de un gamer esperando a que saliera una nueva versión, así que después de años de espera, su nueva edición Age of Empires IV está entre nosotros con varias mejoras de la estrategia en tiempo real.



Asimismo, las versiones renovadas de la saga gozan de una buena recepción entre los gamers, además de tener poco tiempo en el mercado, como Age of Empires III: Definitive Edition, un remaster lanzado en 2020.

La Independencia de México llega a Age of Empires III

Entre una de las nuevas características, se encuentra la civilización mexicana, la cual destaca por ser hasta el momento, la más estratégicamente diversa en el DLC más nuevo de este juego, indica El Universal.



Recientemente, Microsoft dio a conocer un nuevo bloque de contenido que llegará próximamente a Age of Empires III: Definitive Edition que incluye uno de los sucesos más importantes de nuestra historia: el “Grito de Dolores”.

Te puede interesar: ¿Cómo serán los videojuegos del futuro?

Justamente ese es el nombre del escenario que estará relacionado con la Civilización de México. “Nacida de una insurgencia contra el colonialismo español, la joven nación mexicana se erigió y triunfó a pesar de numerosas rebeliones e invasiones”, se puede leer en el comunicado oficial de Microsoft.

“A medida que las reformas borbónicas otorgaron a la élite española más poder y disminuyeron el de la iglesia, el resentimiento creció entre la población rural mexicana. Cuando la noticia de la conquista de España por Napoleón Bonaparte llegó a América, las palabras de un sacerdote católico encendieron las chispas de la revolución” agregó Microsoft.

Más eventos históricos

Cabe señalar que esa no es la única batalla histórica que se incluirá en el juego, ya que las historias de México y Estados Unidos están profundamente entrelazadas, marcadas por muchas batallas.



“El 1 de diciembre, todos los propietarios del DLC de civilización de los Estados Unidos publicado anteriormente recibirán la batalla histórica "El incendio del USS Filadelfia" de forma gratuita (incluso si no poseen el DLC de México)”.

Asimismo, los propietarios de ambos civilization DLCs de Estados Unidos y México tendrán acceso a otra batalla histórica: “La batalla de Queenston Heights”. Este escenario estará disponible para los propietarios de ambos DLC incluso si compran cada DLC por separado.

Civ Bundle Estados Unidos y México

El paquete doble Estados Unidos + México incluye ambos DLC a un precio combinado, con el que además obtendrás:

La civilización de México.

La civilización de los Estados Unidos.

Batalla histórica del “Grito de Dolores”.

Batalla histórica "La quema del USS Filadelfia".

Batalla histórica de la "Batalla de Queenston Heights".

¡Fiesta Mexicana!

Asimismo, con motivo del lanzamiento de este DLC, Microsoft anunció una celebración estilo Fiesta Mexicana, un evento en el juego que celebra los 31 estados de México.



“A partir del 1 de diciembre, los jugadores pueden participar en 31 desafíos en el juego para ganar íconos de perfil únicos. ¡Los jugadores que completen los 31 desafíos desbloquearán máscaras únicas para los exploradores del juego!” indicó la firma.