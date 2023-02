Videojuego de Harry Potter contará con personaje transgénero

'Hogwarts Legacy', el nuevo videojuego de que se lanzará el viernes, introducirá el primer personaje transgénero de la serie.

Según dijo este lunes el portal especializado GameRevolution, se trata de Sirona Ryan, una bruja trans, propietaria de la taberna Three Broomsticks, con la que el jugador tendrá que interactuar en una misión que involucra a un duende de nombre Lodgok.

Luego de que el personaje del jugador le preguntara a Sirona sobre su vínculo con Lodgok, ella respondió: "No lo había visto en años cuando vino hace unos meses. Pero me reconoció al instante. Que es más de lo que puedo decir de algunos de mis propios compañeros de clase. Les tomó un segundo darse cuenta de que en realidad era una bruja, no un mago".

Estos cambios se hicieron en medio del llamado de varios 'influencers' y 'youtubers' a boicotear el juego ya que las ganancias de la producción irían a la creadora del popular mago, J.K. Rowling, quien se vio envuelta en la polémica por sus opiniones sobre la comunidad transexual, indica RT.

El director de 'Hogwarts Legacy', desarrollado por Avalanche Software, dijo en enero que el equipo que está detrás del juego se aseguró de que todos los seguidores pudieran sentirse bienvenidos. "Todos tienen un hogar aquí y es un buen lugar para contar su historia", enfatizó.