Uber anuncia cambios en su servicio a partir del 18 de mayo

Uber está comenzando a implementar una serie de cambios en sus aplicaciones de entrega de alimentos y de transportes, los cambios entraran en vigor a partir del próximo lunes.

Los cambios más significativos incluyen una lista de verificación en línea para todos los usuarios, limitar el número de pasajeros en vehículos y una función de verificación de máscara facial para los conductores, apunta a detener la propagación de COVID-19.

La vigilancia de usuarios se encuentra en el corazón de estas nuevas políticas. Los pasajeros y conductores, así como los trabajadores de entrega e incluso restaurantes que usan Uber Eats, tendrán el poder de informar sobre el comportamiento inseguro de COVID-19 y dar bajas calificaciones.

"Estos circuitos de retroalimentación entre todas las partes son extremadamente importantes para nosotros para mantener la seguridad", dijo Kansal.

Las nuevas políticas se mantendrán durante los próximos meses, según Kansal, quien agregó que "a medida que cambie la situación en el terreno, también desarrollaremos nuestras políticas".

Según la compañía, todos los usuarios de la aplicación Uber ahora tendrán que leer y aceptar una lista de verificación en línea antes de recoger a un pasajero o tratar de detenerlo. La lista de verificación en línea requiere que los conductores y los conductores confirmen que han tomado ciertos pasos, como ponerse una máscara facial y lavarse las manos para ayudar a detener la propagación de COVID-19.

Uber alentará a los conductores y a los pasajeros a cancelar viajes, un movimiento que en el pasado podría dar lugar a una calificación más baja, si no se sienten seguros o si el usuario no usa una máscara o cubierta facial. Si los conductores o los conductores dan una calificación baja, ahora pueden elegir "sin máscara o máscara facial" junto con otras opciones tradicionales como "tarde para la recogida", "irrespetuoso" o "limpieza". Si el usuario elige la opción de "no cubrirse la cara" en su revisión, se le enviará un mensaje al conductor o conductor informándole sobre los requisitos para estar en la plataforma Uber.

Kansal dijo que Uber sacará a los pasajeros o conductores de la plataforma si violan repetidamente estos requisitos.

Los conductores deberán verificar que estén usando una máscara antes de aceptar viajes, utilizando la tecnología de autofotos para conductores existente de Uber. La aplicación también presenta un video tutorial sobre cómo usar una máscara.

La tecnología selfie, que ha estado en uso desde 2016, no está disponible en la aplicación del piloto. En cambio, los conductores serán vigilados por los conductores. También se les pide a los pasajeros que mantengan la ventana abierta, si es posible.