Twitter prueba su nuevo botón de "No me gusta"

El "Me gusta" es una opción de reacción a un post que representa a Twitter. No obstante, a diferencia de plataformas como YouTube o Reddit, no tenía hasta la fecha un botón de "No me gusta".

Twitter ya prueba el botón de "No me gusta" para las publicaciones dentro de la aplicación, pero funciona, por el momento, en los dispositivos con iOS. El botón será invisible para todo usuario que no sea el que lo ha dado y alimentará el algoritmo de clasificación de tweets, indica La República.

Tal y como indican desde Twitter, se muestra un botón de "No me gusta" en las respuestas a los tweets. El elemento solamente lo podrá observar quien da el "dislike", pero no el resto de cibernautas. Es decir, si un tweet registra varias de las reacciones de rechazo, nadie lo sabrá, pero quedará contabilizado en el sistema del servicio.

Twitter quiere que el algoritmo sea capaz de determinar qué respuestas son de interés y aseguran que, por el momento, no afectará la visibilidad del comentario. Según Twitter, “no es un botón de ‘No me gusta’”, sino un proyecto que busca “comprender los tipos de respuestas y trabajar en formas de mostrarlas más”.

Con información de La República.