Twitter impulsará la difusión de las lenguas indígenas en México

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la red social Twitter se convertirá en un espacio para resaltar el valor cultural de estas comunidades a través de diferentes acciones e iniciativas.

Es por esta razón que, por medio de un comunicado, la firma liderada por Jack Dorsey compartió algunas de las actividades realizadas a través de la plataforma, para resaltar la riqueza e importancia de diversos pueblos indígenas.

Aprende lengua Maya en Twitter



La primera de ellas consiste en una clase de idioma Maya con Nictée Guzmán (@NicteeGM), una fotógrafa mexicana originaria del sur del estado de Yucatán, que imparte clases en línea para financiar su carrera y resaltar el orgullo de su lengua. La clase se llevó a cabo el pasado martes 4 de agosto.

Vengo de un pueblo en la serranía de Yucatán. Un pueblo hermoso con gente que siempre me ha hecho sentir orgullosa de pertenecer ahí, que me ha enseñado lo que somos: que somos de la tierra y del maíz. Que me ha enseñado a trabajar, a ser parte de una comunidad y a no olvidar. Que me ha enseñado que yo soy Maya, hecha de tradiciones, de cantos y celebraciones. Estoy hecha de maíz, de agua y viento", indicó Nictée.