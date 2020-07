Trabajadora sexual obtiene miles de dólares por jugar en Animal Crossing

Amanda solía ser una persona ajena al mundo de los videojuegos antes de la cuarentena, hasta que uno de sus admiradores le regalo una Nintendo Switch Lite con una copia de Animal Crossing: New Horizons. La joven de 24 años, solicito permanecer en el anonimato al contar su historia, ya que se oficio es ser stripper y cammer para adultos. Sin embargo, su situación cambio con el estado de cuarentena y todos los cubes cerrados.

Al igual que muchas otras trabajadoras sexuales que se han visto obligadas a encontrar otras alternativas de trabajo, como es OnlyFans, un servicio comercial que permite a cualquiera vender su contenido sexual casero y estableció un nuevo marketing. Fue ahí donde encontró la posibilidad de compartir experiencias jugando Animal Crossing por $20 dólares.

Ella describe estas transacciones como fechas de Animal Crossing. Todos están financiados por NookMiles y Paypal; hierba gatera para los muchos hombres que desean estar en su órbita.

"Este no era el tipo de trabajo sexual que alguna vez pensé que haría", dijo Amanda. Anunció en Twitter que estaba jugando Animal Crossing y comenzó a escuchar de sus clientes: "'Te pagaré por jugar conmigo'. Pensé, '¡Oh, está bien!' ”, Dice Amanda. “Entonces, nos conectamos a través del chat de Nintendo, para que podamos hablar y puedan ver a mi personaje, o accedemos al sitio de servicio de mi cámara, donde puedes tener una habitación privada. Así empezó todo.

Amanda cuenta con seis o siete clientes frecuentes que la han llenado de dinero en sus citas de Animal Crossing, pagando la tarifa de entrada a su isla, lo que la ha mantenido a flote mientras que el resto de Texas permanece bajo un semi-bloqueo muy debatido.

"Este no era el tipo de trabajo sexual que alguna vez pensé que haría". - Amanda

Una cita de Animal Crossing con Amanda puede ser excitante si así lo deseas. Si optas por jugar con ella mientras está en la cámara, Amanda se vestirá con todo el equipo de stripper sin usar que ha estado acumulando polvo desde que el gobierno se impuso en clubes de striptease.

lla aprovechará su Switch Lite con tacones de aguja, si ese es el tipo de cosa que te quita. Pero incluso dentro de ese contexto, Amanda dice que considera que su trabajo sexual de Animal Crossing es un poco más saludable que sus otras empresas en la industria. No importa lo que lleve puesto, los dos personajes en pantalla están vestidos con los uniformes de chibi cub scout que definen el estilo de vida inofensivo de Animal Crossing . Es difícil ser abrumadoramentesexy, dice ella, cuando ustedes dos están atrapando bichos y desenterrando fósiles, como el niño y la niña en "Vamos a ser amigos".

“Pueden verme y estamos hablando. Pero corren alrededor de mi isla y riegan mis flores y traen regalos ”, explica Amanda. “Invito a personas cuando tengo un personaje especial en mi isla. Como cuando Celeste viene de visita. No es in- sana. Pero es gracioso, porque lo visual de mi lado soy yo con mi ropa de stripper. ... Cuando estás en una isla juntos, te une sin importar qué. Estás haciendo algo juntos. Cuando estoy en cámara en una sesión privada, tradicionalmente, es cuando me voy a desnudar. Pero en Animal Crossing, estamos literalmente en una cita. Una cita con una persona pequeña en lugar de una persona real ".

Amanda me dice que espera expandir su unión única de trabajo sexual y juegos. Ya, describe su ajetreo de Animal Crossing como una versión extraña y pirata de Twitch: si invierte en el modelo de Switch normal, que se puede conectar a un televisor, tal vez podría explotar el impulso que ha acumulado en una verdadera carrera de transmisión. Después de todo, New Horizons es el primer juego de Amanda. Ya, más fanáticos están golpeando la puerta, ansiosos por llevarla a citas a otros rincones de la tienda electrónica.

"Los chicos ya me están enviando mensajes diciendo: 'Veo que juegas Animal Crossing, pero ¿eres bueno en Mario Kart?' " ella ríe. "Estoy como, 'Ok, esa es una forma de preguntarme'".

Los clientes querían trabajo sexual virtual; Amanda felizmente agradecida. En el proceso, se ha convertido en una jugadora de por vida. Son las pequeñas cosas que nos empujan a través del momento.