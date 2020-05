Torneo EVO se realizará en línea, sin algunos juegos

HERMOSILLO, Sonora.- Uno de los tantos eventos que tuvieron que ser cancelados por la pandemia de Covid-19 fue el famosos Evolution Championship Series, mejor conocido como EVO. Sin embargo y para alegría de los gamers, EVO 2020 se realizará de manera online.

Durante la noche del miércoles, la cuenta oficial del torneo publicó un video presentando los juegos participantes, cuyos eventos se realizarán entre julio y agosto del presente año.

No obstante, se hizo notoria la omisión de dos de los más populares: Super Smash Bros. Ultimate y Marvel vs. Capcom 2. En el caso del primero, la razón fue el inestable online que posee el juego de pelea de Nintendo, pero Marvel vs. Capcom 2 fue una sorpresa decepcionante para sus fans, ya que esperaban su regreso.

Las competencias se realizarán en cinco fines de semana entre el 4 de julio y el 2 de agosto, y más adelante se mostrarán detalles para quienes deseen participar.

Los juegos y sus fechas serían los siguientes:

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]

Dragon Ball FighterZ

Tekken 7

Street Fighter V Champion Edition

SoulCalibur VI

Granblue Fantasy: Versus

Samurai Shodown

Torneos abiertos:

Mortal Kombat 11: Aftermath

Killer Instinct 2013

Them's Fighting Herds

Skullgirls Encore