TikTok cambia voz tras demanda de actriz por uso no autorizado

Hace casi dos semanas, Beverly Standing demandó a TikTok y su compañía propietaria, Bytedance, por el uso no autorizado de su voz en la plataforma. Tras el pleito legal, TikTok introdujo una nueva voz femenina, que suena menos “robótica” y más natural, para suplir la de la actriz de doblaje, indica Unocero.

La nueva voz comenzó a aparecer en TikTok durante esta semana. Algunos usuarios ya han utilizado esta función de texto a voz para comentar sobre el caso de Bev Standing, pero también para comentar sobre esta nueva alternativa más “realista”:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La actriz señaló que ella grabó la voz anterior para el Institute of Acoustics en 2018, como parte de un proyecto de traducción de textos del chino al inglés. Sin embargo, no sabía que las grabaciones serían usadas en la plataforma ni que, en 2020, su voz empezaría a viralizarse al grado de afectar su carrera.

Standing había declarado a The Telegraph que el uso de su voz en TikTok podía reducir significativamente sus oportunidades de empleo, pues temía no volver a ser contratada por grandes marcas. Ella no quería ser relacionada con el contenido que se usó muchas veces en la plataforma para repetir lenguaje “soez y ofensivo”, como señaló ella misma en la demanda.

Hasta ahora, Bytedance no ha hecho ningún comentario respecto a la demanda. Sin embargo, el más reciente cambio en la app sugiere que la compañía está tomando en cuenta los alegatos de la actriz.