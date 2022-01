'The Legend Of Zelda: Majora's Mask' se une a Nintendo Switch Online en febrero

Nintendo está decidido a consentir a sus usuarios, y es que luego de agregar Banjo-Kazooie al paquete de expansión de Switch Online, ahora preparan otra sorpresa.

Se está preparando para traer otro juego clásico al servicio: en febrero, The Legend Of Zelda: Majora’s Mask se unirá a la lista de juegos que podrás disfrutar a través de Nintendo Switch Online.

The Legend Of Zelda: Majora’s Mask, uno de los títulos más esperados

En primer lugar, recordemos que Nintendo ya había anunciado la llegada de este título a su plataforma Switch Online, sin embargo no había dado detalles de su fecha de llegada, indica Unocero.

Te puede interesar: Recrean Zelda: Ocarina of Time con tecnología actual

Además será interesante ver si han resuelto los problemas de emulación que muchos jugadores tenían con Ocarina of Time, el predecesor de The Legend of Zelda: Majora’s Mask, en Nintendo Switch Online.

De hecho Marjora’s Mask es uno de los juegos más importantes de la saga, y sería decepcionante si la experiencia completa de N64 no se replica correctamente en el Switch.

Debido a la llegada de este título la firma apunta a atraer a más usuarios al servicio de suscripción Nintendo Switch Online.

El Nintendo Switch Online y el Paquete de Expansión es un plan de suscripción que da acceso a un catálogo de juegos clásicos tanto de Nintendo 64 como de SEGA Megadrive.

De igual forma que los fans esperaron The Legend Of Zelda: Majora’s Mask, también esperan más títulos de Nintendo 64, y estos son algunos de los que llegarán en un futuro: