Tesla baja el costo de sus vehículos hasta en 5000 dólares

Tesla ha hecho una reducción de precios del Model 3, Model S y Model X de entre 2.000 y 5.000 dólares. El cambio se hizo en medio de la noche de Estados Unidos, y probablemente responda a la desaceleración en las ventas debido al coronavirus.

El Model S y el Model X son los más beneficiados del recorte en precios: 5.000 dólares para sus modelos más económicos, dejándolos en 74.990 y 79.990 dólares, respectivamente. Las versiones Performance también reciben el descuento.

El Model 3 también recibe una reducción de precio de 2.000 dólares en todas sus versiones. La versión de autonomía estándar plus (Standard Range Plus) queda en 37,990 dólares, prácticamente los 35.000 dólares del Standard Range que ya no se fabrica.

La reducción de precios se ha realizado únicamente en Estados Unidos. No hay noticias o comunicación alguna sobre cambios en otras regiones. De hecho no hay novedades en Europa o España, por el momento.

Los efectos del coronavirus en Tesla

De acuerdo a un reporte de Reuters, el cambio de precios probablemente responde a la desaceleración significativa de la actividad comercial de vehículos en Estados Unidos. Se calcula que durante abril se vendieron 50% menos vehículos que hace un año, indica Hipertextual.

Tesla no es la única compañía que se ha visto afectada por los efectos de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Otras marcas de automóviles como General Motors, Ford o Fiat-Chrysler está

Adios a la supercarga gratuita ilimitada para el Model S y el Model X

Además de reducir el precio de todos los vehículos dentro de Estados Unidos, Tesla ha retirado de forma silenciosa la supercarga gratuita ilimitada para los Model S y Model X que se vendan desde ahora.

Las secciones de compra de estos modelos en la web de la compañía ya no muestran el beneficio. Tendrá el mismo costo de uso que los Model 3 o Model Y.

Tesla retiró en 2019 pero reintrodujo la supercarga gratuita e ilimitada en en agosto del mismo año, aunque únicamente para el Model S y Model X.