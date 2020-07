Tell Me Why saldrá este 27 de agosto, de los creadores de Life Is Strange

El último juego narrativo de Dontnod, Tell Me Why, se lanzará el 27 de agosto. Microsoft anunció la noticia hoy durante su escaparate de julio, junto con varios estrenos y actualizaciones de juegos.

Dontnod anunció Tell Me Why en noviembre pasado para Xbox One y PC. El juego, ambientado en Alaska, sigue a un conjunto de gemelos que trabajan a través de los recuerdos de su infancia. Los dos comparten un "vínculo sobrenatural" que les otorga el poder de interactuar con sus recuerdos pasados. Al igual que con Life is Strange, las elecciones de un jugador afectarán el resultado de la historia. Junto con la fecha de lanzamiento, Dontnod también lanzó un nuevo tráiler que ofrece un vistazo a la historia del juego.

El desarrollador ha dicho anteriormente que lanzará los tres episodios a la vez, en lugar de espaciarlos como en juegos como Life is Strange. Dontnod también está trabajando actualmente en un thriller psicológico, Twin Mirror, que se lanzará a finales de este año.