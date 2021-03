Super Nintendo World abre sus puertas en Japón

Después de no uno, sino dos retrasos, Super Nintendo World finalmente abrió hace unas horas. Como informa Being Kansai, las colas comenzaron a crearse a las 6:30 a.m., con una buena multitud formándose en una hora.

Osaka levantó el estado de emergencia a principios de este mes (Tokio todavía no), y con la gente congregándose, esperando adentro y comiendo en restaurantes, obviamente el covid-19 sigue siendo una preocupación.

Además, los niños están fuera durante las vacaciones de primavera, por lo que se esperaban multitudes, incluso durante la pandemia. Pero la gente fue afortunadamente con máscaras al parque, incluso en las imágenes promocionales de Nintendo, indica Gizmodo.

Universal Studios Japan ha estado limitando a las personas en el área de Super Nintendo World, tal como lo hace normalmente para la sección de Harry Potter.

Dependiendo del tiempo, la espera de Mario Kart fue de 50 minutos, mientras que Yoshi’s Adventure fue de alrededor de 35 minutos. En comparación, The Flying Dinosaur duró una hora y Hollywood Dream más de una hora. Al limitar las personas en el área de Nintendo, Universal Studios pueden reducir los tiempos de espera.

Si quieres ver cómo fue el día de la inauguración, mira los clips del YouTuber Bakuchou Kaichou a continuación que dan una idea de cómo fue el día.