Sucralosa reduce la respuesta inmune en ratones

El consumo elevado de un edulcorante artificial común, la sucralosa, reduce en ratones la activación de las células T, un componente de gran importancia del sistema inmunitario, según revela un estudio publicado en Nature.



Los resultados no son extrapolables a humanos, entre otras cosas porque las dosis del edulcorante usadas en el experimento son muy altas, muy superiores a las de una dieta normal en personas.



No obstante, la investigación pone de relieve un efecto inesperado de dosis elevadas de sucralosa en las respuestas y funciones inmunitarias de los animales, resume la revista.



La sucralosa es un edulcorante artificial, unas 600 veces más dulce que el azúcar, que se usa por lo regular en bebidas y alimentos.

Como muchos otros edulcorantes artificiales, los efectos de la sucralosa en el organismo todavía no se conocen totalmente, aunque estudios recientes han revelado que esta podría afectar en la salud humana al dañar al microbioma.En el nuevo trabajo, liderado por el Instituto británico Francis Crick, los investigadores constataron que los ratones alimentados con dietas que contenían altas dosis de sucralosa eran menos capaces de activar las células T en respuesta al cáncer o la infección; no se observó ningún efecto sobre otros tipos de células inmunitarias.Según los investigadores, estos resultados no deben hacer saltar las alarmas, ya que los seres humanos que consumen niveles normales o incluso moderadamente elevados de sucralosa no estarían expuestos a los niveles alcanzados en este estudio.Del mismo modo, el equipo científico observó que cuando a ratones con enfermedades autoinmunes mediadas por células T se les administró una dieta con altas dosis de sucralosa, esta ayudó a mitigar los efectos nocivos de sus células T hiperactivas, explica un comunicado del Instituto Francis Crick.en pacientes con enfermedades autoinmunes que sufren una activación descontrolada de este tipo de células.Karen Vousden, autora principal y jefa de grupo en el Crick, señala que se necesitan más investigaciones y estudios para ver si estos efectos de la sucralosa en ratones pueden reproducirse en humanos, indica EFE.Para África González Fernández, directora del Centro de Investigaciones Biomédicas, el estudio hay que tomarlo con "mucha cautela"."Todo, absolutamente todo, en determinadas dosis puede ser tóxico", dice en declaraciones a Science Media Centre España.con disminución de la respuesta antitumoral y un efecto potencialmente beneficioso en cuanto a la autoinmunidad (probaron un modelo de diabetes)."El estudio tiene, por tanto, muchas limitaciones". Por una parte, la dosis empleada, que no es fisiológica, que sea en un modelo animal (ratón), el tiempo de administración y que los ensayos sean 'in vitro', argumenta.