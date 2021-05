Spotify convierte las canciones de Star Wars en un sable de luz

Para celebrar el Día de Star Wars, Spotify incluyó una particular animación que aparecerá cuando escuches música de la saga en la plataforma.

Tendrás que darle play a las canciones desde la versión de escritorio de Spotify, pero cuando lo hagas, la barra de la canción se irá poco a poco convirtiendo en un sable de luz al ritmo de la música.

Entre las canciones favoritas de los fans de Star Wars en Spotify aparecen las composiciones de John Williams e interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres: “Star Wars (Main Theme)”, “The Imperial March” y “Duel of the Fates”, todas son parte de la lista “Best of Star Wars”.

De acuerdo con datos de la plataforma de streaming, los usuarios de Spotify a nivel global han creado hasta ahora 613,000 listas de música relacionadas a Star Wars, mientras que Yoda cuenta con 78,000 playlists y Madalorian 30,000, indica Unocero.

Si bien cada años los fans de la saga ingresan a Spotify, y a otras plataformas, a celebrar con sus tracks favoritos este día, el año pasado la plataforma registró un aumento de 530% en el número de reproducciones de la lista “The Best of Star Wars”