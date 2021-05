Celebran el Día de Star Wars con estreno de 'The Bad Batch'

TIJUANA, B.C.- Como todos los años, hoy 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, y Disney Plus lanza hoy “Star Wars: The Bad Batch” de George Lucas.

Esta nueva serie original animada sigue el viaje a través de la galaxia del escuadrón de clones “Fuerza 99”, y aunque hoy tiene su debut, a partir del viernes 7 habrá nuevos capítulos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Esta historia sigue a los clones experimentales de élite de “El Lote Malo”, mientras se abren camino en una galaxia que está cambiando muy rápido, inmediatamente después de la Guerra de los Clones.

El #StarWarsDay es una tradición popular anual iniciada por los fans y adoptada por Lucasfilm que realza el espíritu del fanatismo compartido por la franquicia con eventos globales y locales, nuevos contenidos, fiestas y más.

El mensaje May the 4th be with you conecta a fans de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés “May the Force Be With You” (“Que la Fuerza te acompañe”, en su traducción al español.

Asimismo, en el destino Star Wars en Disney Plus, los suscriptores ya pueden disfrutar de una intervención artística que consiste en murales realizados por artistas que retratan a los personajes icónicos del universo y resaltan la dualidad entre el bien y el mal.