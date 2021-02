SpaceHey, la reencarnación de MySpace creada por joven de 18 años

Mientras algunos usuarios buscan ser invitados a Clubhouse, la nueva y popularísima red social de audios en vivo, otros parecen echar de menos los tiempos del antiguo Internet, cuando la plataforma más popular era MySpace.

Este es el caso de An, un joven alemán de 18 años que durante la cuarentena por el covid-19 decidió recrear la icónica red social de los años 2000, que llegó a contar con más de 100 millones de usuarios en su momento álgido en 2009. El resultado fue SpaceHey, una nueva experiencia de redes sociales que se centra principalmente en dos aspectos que faltan en la mayoría de las plataformas modernas: la personalización y la privacidad, recoge la revista Vice.

Una recreación de MySpace ideada por una persona que nunca utilizó el original

"Yo tenía unos pocos años cuando MySpace era popular. Nunca llegué a usar MySpace. Sin embargo, gracias a amigos mayores e Internet he oído mucho sobre él", relató An a Vice, agregando que al final llegó a la conclusión de que "hoy en día no se puede encontrar algo como esto, donde todo el mundo puede ser tan creativo".

An comenzó a examinar páginas web archivadas, capturas de pantalla y videos para crear un sitio que fuera lo más parecido posible a MySpace y el pasado 29 de noviembre se lanzó oficialmente SpaceHey.

El sitio tiene un aspecto casi idéntico al de MySpace en sus mejores tiempos. Cuenta con la mayoría de sus características más destacadas (blogs, boletines y una función de mensajería instantánea de la vieja escuela) e incluso ofrece la posibilidad de usar HTML y CSS para personalizar el perfil con diseños, imágenes y música, indica RT.

Más que un clon de MySpace

El creador de SpaceHey insiste en que su plataforma no es simplemente un clon de MySpace.

Como muestra de respeto al cofundador de MySpace, Tom Anderson, An se convierte automáticamente en amigo de todos los nuevos usuarios de su plataforma. Y es que hasta 2010 todos los usuarios de MySpace tras registrarse tenían en su lista de amigos a Anderson.

Además, An ayuda a los nuevos usuarios, responde a las quejas en su cuenta de Twitter y modera personalmente las publicaciones donde hay insultos o llamadas a la violencia.

Como resultado, SpaceHey va ganado popularidad y ya tiene más de 72.000 usuarios en todo el mundo, aunque los datos demográficos exactos no se conocen, puesto que el objetivo de An es minimizar los datos que recopila de los usuarios.

"Solo solicitamos información personal cuando realmente la necesitamos para brindarle un servicio. La recopilamos a través de medios justos y legales, con su conocimiento y consentimiento. También le informamos de por qué lo recopilamos y cómo se utilizará", se indica en la política de privacidad de SpaceHey.

Por qué SpaceHey ha ganado popularidad

Varios usuarios de SpaceHey no solo lo usan porque extrañan sus viejos perfiles en MySpace, sino también porque lo consideran como una forma de escapar de la "toxicidad" de las redes sociales modernas. A otros les gusta tener más control sobre sus perfiles y no tener que lidiar con anuncios constantes.

"Odio Facebook y he estado buscando una razón para, si no eliminarlo por completo, al menos sí limitar el tiempo que paso en él. Cuando llegué a [SpaceHey] y vi el ambiente original de MySpace, me enamoré", explicó el poeta T.J., de 32 años, que usaba MySpace para compartir sus obras en los 2000.

Para otra internauta, Kelly Chaos, MySpace era una "forma de escapar del acoso" que sufrió cuando era adolescente y su perfil en aquel entonces acumuló más de 800.000 amigos antes de que fuera 'hackeado'. "La mayoría de las plataformas de redes sociales en estos días son increíblemente tóxicas. En las tres semanas que he estado en SpaceHey, he experimentado más amor y apoyo de la gente que en los últimos cinco años en todas mis plataformas de redes sociales. Definitivamente es refrescante", dijo Kelly, que cree que An "se convertirá en un héroe" para muchos de los usuarios de SpaceHey.

Asimismo, SpaceHey se está volviendo muy popular entre los músicos que buscan aumentar su audiencia, igual como hace unas décadas lo hicieron otros artistas en MySpace. "Espero conectar con personas de ideas afines y hacer crecer mi audiencia como artista ahora de la misma manera que lo hicieron entonces bandas como Underoath y Silverstein", señaló Natty, vocalista de la banda Cassus.

Algunos dudan del éxito a largo plazo de SpaceHey, un sitio donde hay que iniciar y cerrar sesión todo el tiempo y que probablemente nunca tendrá una aplicación móvil. No obstante, de momento SpaceHey parece tener todas las oportunidades para encontrar su lugar en el mundo de las redes sociales.