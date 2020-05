Sigue el lanzamiento del SpaceX, primer cohete tripulado privado

CABO CAÑAVERAL, Florida.- SpaceX estaba a punto de lanzar a los astronautas de la NASA a la órbita el miércoles, por primera vez para una compañía privada y un gran salto adelante para el floreciente negocio de los viajes espaciales.

El despegue planeado por la tarde a la Estación Espacial Internacional será el primero de los estadounidenses de los EU En casi una década y podrá seguirse en vivo por el canal de la NASA en You Tube desde las 11:30 horas (México).

A bordo de la nueva cápsula SpaceX Dragon para el histórico vuelo de prueba estarán los veteranos astronautas de la NASA Doug Hurley y Bob Behnken.

Las tormentas eléctricas continuaron siendo una preocupación, tanto en el Centro Espacial Kennedy de la NASA como a lo largo del camino de órbita del Dragón. SpaceX tuvo una fracción de segundo para lanzar el cohete Falcon, a las 4:33 p.m. EDT, usando la misma plataforma donde los hombres volaron a la luna y el último transbordador espacial se disparó en 2011.

NASA emocionada por misión tripulada

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, dijo el miércoles por la mañana que el clima parecía estar en la dirección correcta; admitió estar emocionado y nervioso.

"Estamos lanzando astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde suelo estadounidense. No hemos hecho esto realmente desde 2011, por lo que este es un momento único en el tiempo ", dijo Bridenstine a The Associated Press.

"Bob y Doug son geniales como los pepinos", agregó. “Están absolutamente ansiosos por volar. Así que estos son los mejores que Estados Unidos tiene para ofrecer y, sí, es emotivo para mí porque mucho depende de esto ”.

El lanzamiento coloca a SpaceX de Elon Musk en la misma liga que solo tres países: Rusia, Estados Unidos y China, que pusieron a los astronautas en órbita en ese orden.

La NASA siguió adelante con el lanzamiento a pesar de la pandemia de coronavirus, pero pidió a los espectadores que se queden en casa para reducir el riesgo de propagación del virus. Las playas y los parques a lo largo de la costa espacial de Florida están abiertos nuevamente, y los funcionarios locales y las empresas colocan una alfombra de bienvenida socialmente distanciada. Los letreros a lo largo de la playa principal deseaban "Godspeed SpaceX".

Horas antes del lanzamiento, los automóviles y vehículos recreativos ya estaban alineados en la calzada en Cabo Cañaveral, con excelentes vistas de la plataforma.

El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence planearon volar a Kennedy, donde la lista de invitados estaba extremadamente limitada debido a la pandemia. Los recorridos por el centro espacial estaban de barril, con Bridenstine como su escolta.

La NASA hizo aportes durante todo el proceso de la tripulación comercial, incluida la cuenta regresiva del miércoles. Pero al final, iba a ser SpaceX dando la última oportunidad, con el acuerdo de la NASA.

"SpaceX está controlando el vehículo, no hay dudas sobre eso", dijo Norm Knight, gerente de operaciones de vuelo de la NASA.

Además del buen clima en el sitio de lanzamiento, SpaceX cuenta con olas relativamente tranquilas y enrolla la costa de los EE. UU. Y Canadá y cruza el Atlántico Norte hacia Irlanda, en caso de que los astronautas Hurley y Behnken necesiten hacer una salpicadura de emergencia a lo largo de la ruta para orbitar.

Si SpaceX no se lanza el miércoles, el próximo intento sería el sábado.

La última vez que los astronautas se lanzaron desde Florida fue en el último vuelo del transbordador espacial de la NASA en julio de 2011. Hurley fue el piloto de esa misión.

Hurley, de 53 años, y Behnken, de 49, son dos viajeros de transbordadores.

La NASA contrató a SpaceX y Boeing en 2014 para transportar astronautas a la estación espacial, después de que despegaran los envíos de carga comercial. Sin embargo, el desarrollo de las cápsulas Dragon de SpaceX y Starliner de Boeing tomó más tiempo de lo esperado, y EU Ha estado pagando a Rusia para lanzar astronautas de la NASA en el ínterin.

Bridenstine señaló antes del lanzamiento que los astronautas de la NASA han volado sobre nuevos tipos de cohetes solo cuatro veces en la historia del país: Mercurio, Géminis, Apolo y transbordador espacial. Una cápsula comercial de la tripulación ahora será la quinta.

"Lo estamos haciendo de manera diferente a como lo hemos hecho antes", dijo a la AP. "Estamos lanzando un cohete comercial construido por SpaceX, y estamos transformando la forma en que hacemos los vuelos espaciales en el futuro".



El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. El AP es el único responsable de todo el contenido.