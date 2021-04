Sony quiere llevar sus mejores videojuegos a los teléfonos

El futuro de los videojuegos está en los móviles. Es fácil entender dónde está el filón si tenemos en cuenta que todo el mundo tiene un smartphone en propiedad y encima lo lleva consigo a todas partes. De ahí que Sony haya sido la última en decidir llevar sus grandes éxitos a los móviles.

Según una oferta de trabajo que ha hecho pública Sony recientemente, la compañía nipona estaría buscando a un ejecutivo que lidere la división móvil de PlayStation Studios y que trabaje para llevar las franquicias más populares de la compañía a los smartphones.

Sony no es la única que está invirtiendo recursos en el desembarco en los móviles. Grandes estudios como Activision Blizzard ya han comenzado a adaptar sus grandes franquicias y el juego en dispositivos móviles se ha convertido en una obsesión para las grandes plataformas de gaming, indica Gizmodo.

Será interesante ver si los planes de Sony pasan por hacer ports de algunas de sus entregas más famosas, como Uncharted, The Last of Us o God of War o si desarrollará títulos completamente nuevos como ya hizo en el pasado para alguna de sus consolas portátiles.