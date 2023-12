¿Se puede hackear un auto Tesla (de Elon Musk) como en la película "Leave the World Behind" de Netflix?

La exitosa película de Netflix "Leave the World Behind" presenta caos apocalíptico, pero una de las escenas más extrañas podría ser plausible.

La trama sigue a las familias Sandford y Scott, que comparten una casa de campo cerca de Nueva York, enfrentando eventos surrealistas y paranoia.

En un momento tenso, tras la lluvia de panfletos "Muerte a América", los Sandfords huyen, solo para encontrar un bloqueo de Tesla Model 3 destrozados.

La escena, aunque intensa, plantea la pregunta: ¿es posible hackear y controlar flotas de Teslas como se muestra? Expertos en seguridad, Renaud Feil y David Berard de Synacktiv, ganadores de una conferencia co-patrocinada por Tesla, indican que sería difícil pero no imposible, señala el medio Sfgate.

Mencionan que un "empleado rebelde" de Tesla podría tener la mejor oportunidad, y si un empleado puede hacerlo, un hacker con credenciales robadas también podría. Subrayan que ningún sistema es completamente seguro.

El problema central es la capacidad de actualización inalámbrica de Tesla, un "arma de doble filo".

Aunque permite parches de seguridad regulares, también podría exponer a ataques masivos si se eliminan funciones de seguridad. David Colombo, quien controló remotamente características en 25 Teslas en 2022, coincide en que las actualizaciones inalámbricas son una debilidad potencial.

Un rasgo clave es "Smart Summon", que permite a los propietarios ordenar que un automóvil vacío los recoja.

El momento ilustra cómo, hipotéticamente, los piratas informáticos podrían convertir cualquier tecnología en un arma de destrucción masiva.

Aunque sería difícil, existe la posibilidad teórica de convertir una flota de autos en una horda descontrolada.

Sin embargo, expertos como @greentheonly señalan la complejidad de los pasos necesarios para un atacante externo.

¿Qué dice Elon Musk al respecto?

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha reconocido el riesgo de un hackeo a gran escala. Musk, en una reunión de 2017, describió a un Tesla como una "laptop sobre ruedas" y destacó medidas de seguridad. Aunque bromeó sobre enviar todos los Teslas a Rhode Island, señaló que un hackeo a nivel de flota sería catastrófico para Tesla.

Mientras el escenario de "Leave the World Behind" es extremo, los expertos sugieren que, aunque difícil, el control masivo de Teslas no puede descartarse por completo.

La seguridad de Tesla, aunque robusta, enfrenta desafíos potenciales, especialmente con las actualizaciones inalámbricas y características como "Smart Summon".