Remakes de Tony Hawk’s Pro Skater 1 y 2 están en camino

Uno de los juegos más importantes de finales de los 90 es Tony Hawk’s Pro Skater, un título que le daba a los usuarios la opción de elegir a uno de entre varios skaters para llevarlo a través de mundos en los que había que hacer acrobacias, sumar puntos y recolectar videocasetes, al ritmo de un soundtrack apunketado.

A ese juego le siguieron múltiples secuelas, siendo la primera Tony Hawk’s Pro Skater 2, juego que hasta este día se mantiene como uno de los títulos mejor calificados de todos los tiempos, gracias a sus mejoras gráficas, a la sofisticación de los controles, a la añadidura de movimientos con los que se podían prolongar los combos y también a su estupenda banda sonora.

Esos dos primeros Tony Hawk’s Pro Skater podrían estar de regreso en forma de remakes, algo que se está volviendo cotidiano en estos tiempos y que puede comprobarse al ver que títulos como Resident Evil 2, Crash Team Racing y MediEvil estuvieron de vuelta en 2019 con sus respectivos refritos.

El retorno de los Tony Hakw’s Pro Skater comenzó a difundirse tras la publicación de un tuit de Sabi, periodista de videojuegos y fuente de rumores confiables, en el que escribió que un contacto de Activision le dijo que al interior de las oficinas estuvieron circulando demos de estos remakes, pero que desconoce si se trata de pruebas o de juegos que serán desarrollados de manera completa, indica Unocero.

“Un contacto de Activision me contó hace aproximadamente una semana sobre cómo Tony Hawk’s Pro Skater 1 y 2 tienen remakes en demos/prototipos. Circularon internamente. No compartí esto antes porque no hay certeza de si serán remakes completos o solo una prueba”, escribió en el tuit.

Si atendemos al sentido de nostalgia con el que los desarrolladores están haciendo remakes, tiene lógica que los dos refritos de Tony Hawk’s estén trabajándose en este momento, pues Tony Hawk’s Pro Skater cumplió 20 años en este 2019, mientras que Tony Hawk’s Pro Skater 2 lo hará en 2020.

Esperemos que el rumor sea verdad, pues los dos fueron títulos que ayudaron a definir una era y sería interesante jugar sus remakes dos décadas después.