Recrean virtualmente a ciempiés gigante en la serie "Life in Our Planet" de Netflix

REINO UNIDO.- En una impresionante colaboración con científicos, la serie de Netflix 'Life on Our Planet' ha traído a la vida virtual a Arthropleura, un milpiés gigante extinto que habitó la Tierra hace aproximadamente 300 millones de años. Este coloso prehistórico, del tamaño de un coche, fue meticulosamente recreado en un video que muestra a un macho de Arthropleura moviéndose por un antiguo bosque en busca de pareja, según informa Live Science.

Los fósiles de Arthropleura fueron descubiertos por primera vez hace 170 años, y gracias a un esqueleto casi completo hallado hace 5 años, los científicos de las universidades de Leicester y Bristol en el Reino Unido pudieron reconstruir con precisión esta criatura que alguna vez deambuló por los territorios de la actual Gran Bretaña, Europa continental y América del Norte.

Con una longitud de aproximadamente 2,6 metros y un ancho de 0,5 metros, se estima que Arthropleura pesaba alrededor de 50 kg, convirtiéndolo en el ciempiés más grande que jamás haya existido en la Tierra. Este tamaño extraordinario se atribuye a los altos niveles de oxígeno que caracterizaban la atmósfera terrestre hace más de 300 millones de años. En ese tiempo remoto, la Tierra estaba poblada por artrópodos gigantes y otros insectos de dimensiones colosales, como libélulas del tamaño de pájaros y cucarachas gigantes.

 

Aunque los ciempiés modernos suelen tener ojos laterales, los científicos sugieren que Arthropleura, al igual que sus descendientes, era prácticamente ciego. Estos antiguos invertebrados contaban con ojos laterales que proporcionaban una visión limitada, útil para medir niveles relativos de luz y oscuridad, pero insuficiente para una visión detallada. La teoría de los científicos es respaldada por la falta de depredadores conocidos para Arthropleura, lo que podría explicar la ausencia de la necesidad de colores brillantes en su caparazón para ahuyentar a posibles amenazas.

La serie 'Life on Our Planet' no solo ofrece una visión fascinante de la vida antigua en la Tierra, sino que también destaca la importancia de la colaboración entre la ciencia y la tecnología para recrear y comprender nuestro pasado prehistórico.