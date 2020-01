Quita Instagram uno de sus botones porque casi nadie lo usaba

Instagram ha estado actualizándose para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Por ello, la red social ha quitado una función o, de forma más específica, un botón que los usuarios no utilizaban mucho.

La plataforma se ha optimizado con el objetivo de impulsar la calidad en los contenidos y no tanto la interacción; es decir, los usuarios ya no pueden ver la cantidad de likes de otras personas para que no se despierte la obsesión, ni la ansiedad. Para Instagram, es más importante la calidad de una publicación y no tanto si a la gente le gustó o no, pero te mostramos un truco para que puedas seguir viendo la cantidad de likes.

De igual modo, la red social decidió quitar el apartado de actividad para que los usuarios no tuvieran la posibilidad de ver lo que hacían los contactos a los que seguían, así que nos queda claro que Instagram pretende enfocar sus esfuerzos en una experiencia menos de interacción.

Ahora, por el simple hecho de que no muchos usuarios utilizaban una de las novedades de Instagram, la red social decidió eliminar el botón de IGTV, que se encontraba en la portada de la app.

La función permitía que videos de larga duración se pudieran alojar para que los usuarios los disfrutaran. Tras debutar como una aplicación independiente y posteriormente recibir un botón dedicado dentro de Instagram, parece ser que a la función no le fue muy bien, indica Unocero.

«A medida que continuamos trabajando para facilitar que las personas creen y descubran contenido IGTV, hemos aprendido que la mayoría de los usuarios están encontrando contenido IGTV a través de avances en el Feed, el canal IGTV en Explore, los perfiles de los creadores y la aplicación independiente» señaló la red social en Techcrunch.

Instagram señaló que siempre se ha tratado de mantener una interfaz limpia y simple, por lo que se decidió eliminar el botón que no muchos usuarios utilizaban.

Ahora bien, que la red social haya eliminado dicho botón, no significa que la característica dejará de estar disponible para los usuarios. Sin embargo, para descubrir dicho contenido, tendrá que ser de otra forma.