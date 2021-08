¿Qué es el metaverso?

El metaverso es una red de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales mientras operan representaciones virtuales, o avatares, de sí mismos. Piense en una combinación de realidad virtual inmersiva, un juego de rol en línea multijugador masivo y la web.

En pocas palabras, el Metaverso es la próxima megafase de Internet, una fusión del mundo físico con XR, AR y VR que recién está comenzando a revolucionar la forma en que interactuamos, trabajamos y vivimos.

Así es como lo describe el Wall Street Journal : “un extenso mundo en línea que trasciende las plataformas tecnológicas individuales, donde las personas existen en espacios virtuales compartidos e inmersivos. A través de los avatares, las personas podrían probar artículos disponibles en las tiendas o asistir a conciertos con amigos, tal como lo harían sin conexión ". (El Metaverso también requerirá una potencia informática enormemente mayor, así como herramientas y código que aún no se han creado o escrito).

En su llamada de ganancias, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dedicó un tiempo significativo a exponer el Metaverso: “Es un entorno virtual donde puedes estar presente con personas en espacios digitales”, dijo. “Puedes pensar en esto como una Internet incorporada en la que estás dentro en lugar de simplemente mirar. Creemos que este será el sucesor de Internet móvil ".

Los metaversianos también hablan de que el Metaverso es sincrónico y siempre vive para un número infinito de participantes, lo que significa que, por ejemplo, tu avatar estará deambulando por este mundo digital en tiempo real, probablemente visto a través de algún tipo de gafas, para jugar, sí, pero también. para el trabajo.

Si todo esto suena más allá de su comprensión, sepa que en lugar de revisar su teléfono a primera hora de la mañana, en algún momento estará ingresando al Metaverso. No puedo imaginar eso. Oh, ya viene. Para ver cómo podría ser la vida en la era del metaverso, consulte " Un día en el metaverso ". de Cathy Hackl, directora ejecutiva de Futures Intelligence Group, una consultora que ayuda a las marcas con las estrategias de Metaverse.

¿Existe el Metaverso en alguna parte todavía? La respuesta es sí, las primeras versiones del mismo. Las aproximaciones más cercanas de él en este momento incluyen la plataforma de juegos digitales Roblox ( RBLX ), Second Life, que se anuncia a sí misma como un mundo virtual, no un juego, y especialmente el juego de gran éxito " Fortnite " , que se está transformando rápidamente en un mundo virtual repleto de todo, desde comercio hasta conciertos de Ariana Grande. (Más sobre "Fortnite" más adelante).

Si no ha caído en uno de esos mundos, puede ser difícil comprender lo que está sucediendo aquí. Una forma conveniente de entender el Metaverso es ver la película de Spielberg de 2018 " Ready Player One ", que, si ignora la Hollywoodificación, tiene una excelente simulación de lo que la gente está contemplando (no importa que la vida pueda terminar imitando este arte. ) Una fuente más: la novela de 1992, "Snow Crash", donde el escritor de ciencia ficción Neal Stephenson acuñó el "Metaverso".

Y para el explicador más profundo del Metaverso, recomiendo este ensayo "genial" (según Mark Zuckerberg y el escritor de tecnología Casey Newton) de Mathew Ball, un capitalista de riesgo (y ex bombero canadiense), que se ha convertido en uno de los líderes de opinión de Metaverso más destacados, desde el año pasado. En junio, Ball lanzó aquí un "manual" actualizado de nueve partes.

“La era de Internet se definió por el hecho de que la computadora estaba en la sala de estar y la conexión a Internet era ocasional”, dice Ball. “El cambio a la informática móvil significó trasladar la computadora de la sala de estar a la oficina y al bolsillo, y cambiar el acceso a Internet de ocasional a continuo y persistente. Metaverso es la idea de computación en todas partes, ubicua, ambiental. En un sentido simplificado, piense en el Metaverso como una serie de simulaciones interconectadas y persistentes ".

Otro punto importante es lo que los técnicos llaman interoperabilidad, lo que significa que puede moverse sin problemas por este mundo virtual en múltiples dispositivos sin fricciones. Lo mismo ocurre con la propiedad intelectual. Los personajes de Marvel (digamos que tú como Black Panther) podrían estar con los personajes de DC (tu mejor amiga podría ser Wonder Woman) sin los señores corporativos Disney y WarnerMedia, respectivamente, lanzando un ataque de siseo, public finance.yahoo.