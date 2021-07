Entretenimientos clásicos que ahora tienen su versión digital... ¡Y son aún más exitosos!

Sociedades pantalla

La cantidad de tiempo que pasamos frente a una pantalla y conectados a internet va en franco aumento. En ese sentido, la llegada del Covid-19 no ha hecho más que acrecentar esta tendencia que ya parece irreversible. Sin ir más lejos, diversos estudios antes de la pandemia aseguraban que un adulto promedio pasa7 horas en línea. Eso, por supuesto, trae una gran serie de cambios en nuestro día a día.



Si nos ponemos a pensar, gran parte de nuestras actividades cotidianas hoy cuentan con la mediación de una pantalla, lo que muchas veces resulta algo práctico y conveniente. Lo que antes podía llevarnos horas de resolver o la necesidad de desplazarse largas distancias, hoy está al alcance de nuestro dedo anular en un smartphone.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin lugar a dudas, uno de los sectores que más ha sufrido y aprovechado esta transformación es el de las empresas vinculadas al entretenimiento, ya que ha logrado encontrar nuevas estrategias para alcanzar públicos masivos a nivel mundial, al mismo tiempo que apuesta a una constante innovación en sus propuestas. De esta manera, con un ritmo constante en sus cambios, los usuarios tienen todo el tiempo algo nuevo para descubrir, lo que parece confirmar una de las grandes teorías de la actualidad: el aburrimiento se encuentra en una fase de extinción que no podíamos llegar a imaginar.

Azar y bits

Un claro ejemplo de ello es uno de los sectores más pujantes de los últimos años: los casinos en línea. Esta industria que bate récords cada año ha logrado mantener lo mejor de las salas tradicionales el mismo tiempo que aprovecha todo lo que la innovación tecnológica puede brindar. Por ejemplo, Un claro ejemplo de ello es uno de los sectores más pujantes de los últimos años: los casinos en línea. Esta industria que bate récords cada año ha logrado mantener lo mejor de las salas tradicionales el mismo tiempo que aprovecha todo lo que la innovación tecnológica puede brindar. Por ejemplo, la ruleta online es un furor en todo el mundo, sobre todo dentro de los usuarios más jóvenes que pueden disfrutar de una propuesta novedosa que mantiene tanto el azar como la diversión de todo videojuego.



Por supuesto, la ruleta no es el único caso: muchos otros juegos de casino como el blackjack, el póker e incluso las máquinas tragamonedas han pasado al mundo virtual con un gran éxito, acompañados sobre todo por una gran inversión de las mejores marcas tanto en México como en todo el mundo para lograr propuestas innovadoras. De esta manera, el sector de los juegos de azar y las apuestas deportivas se encuentra atravesando un momento de transición, en el que podemos encontrar un sistema mixto: al mismo tiempo que sobreviven las salas tradicionales, las opciones digitales creciendo a gran velocidad.

Luz, cámara y streaming

Algo similar podemos encontrar en la industria del cine mainstream. A medida que se han levantado diversas restricciones que limitaban tanto el acceso a las salas de cine como la grabación de producciones debido a la pandemia, este sector ha cobrado un nuevo impulso y busca recuperar el tiempo perdido. Su gran ventaja es que cuenta con un doble canal de distribución: las salas tradicionales y las nuevas y exitosas plataformas de contenido por streaming, las cuales se encuentran viviendo unos años dorados. El Coronavirus, en esa misma línea, no ha hecho más que potenciarlas.



Lo cierto es que la tradición de ver una película ha mutado en este último tiempo, en donde internet llegó para que todos tengan a su disposición lo que desean a todo momento. Cuando irrumpió Netflix, nadie podía imaginar que sería el puntapié inicial para que se diera una de las batallas comerciales más apasionantes de las últimas décadas: la lucha por la atención y fidelización de usuarios. Muchos especialistas en cine e industria del espectáculo aseguran que la gran contienda será ver cuáles de todas las opciones que han surgido en este último tiempo terminará siendo la más exitosa y la que logre absorber a sus competidores.

Deportes y consolas

Por último, no podemos dejar de mencionar al fenómeno de los Por último, no podemos dejar de mencionar al fenómeno de los e-Sports . Que internet tenga un rol clave en las transmisiones y seguimientos deportivos ya no es novedad, sin embargo la industria que se ha montado alrededor de los deportes electrónicos sí ha sorprendido a propios y extraños, alcanzando audiencias multitudinarias y, al mismo tiempo, captando el interés de sponsors. En ese sentido, los más jóvenes ya no solo tienen a sus deportistas favoritos como referentes, sino que también incluyen a los deportistas electrónicos como sus modelos a seguir, abriendo una nueva era de cara al futuro.



De esta manera, el mundo parece girar y moverse a una velocidad cada vez mayor, generando nuevos horizontes, oportunidades y negocios cada día, al mismo tiempo que produce nuevos hábitos de consumo y formas de pensar nuestra realidad. Si el año 2020 era considerado el momento del “gran salto tecnológico”, la pandemia no hizo más que profundizarlo y acelerarlo. La industria del entretenimiento sabe de ello e intenta no quedar relegada en ningún instante. Es el usuario, ahora, quien debe estar atento para no dejar pasar ninguna oportunidad.