Presentan demandas contra Google por espiar a niños

El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas fue quien determinó llevar a la empresa a la corte para demostrar que vulneró a la niñez en su estado.

La demanda formal contra Google bajo el argumento de que la compañía engañó a maestros y padres de familia, contradiciendo su principio de proteger la privacidad de los niños, espiando y recolectando sus datos a través de Google Education y equipos ChromeBook.

“Google ha usado Google Education para espiar a los niños y familias de Nuevo México y para recolectar información personal que incluye ubicación física, los sitios web que visitan, cada término de búsqueda que usan, los videos que ven en YouTube, sus listas de contactos, grabaciones de voz, contraseñas y otra información de comportamiento”, se lee en la demanda fechada el 20 de febrero de 2020.

Google Education forma parte de Mountain View que a su vez provee versiones personalizables de la G Suite, brindando a las instituciones educativas las herramientas para que puedan realizar jornadas de aprendizaje.

Balderas afirma que a través de los dispositivos portátiles es como se instala la G Suite for Education, en Chromebooks que reunen la data personal y la vida digital de más de 25 millones de niños que en un futuro se convertirán en futuros clientes.

El fiscal mantiene firme su postura en contra de Google y sus acciones ilegales y peligrosas, las cuales comprometen la seguridad de los niños de Nuevo México.

Por lo que Google no tardo en dar su postura:

“Estas declaraciones son objetivamente falsas. G Suite for Education permite a las escuelas controlar las cuentas de acceso y requiere que las mismas escuelas obtengan consentimiento por parte de los padres cuando sea necesario. Nosotros no usamos información personal de usuarios en escuelas primarias o secundarias para dirigir anuncios. Los distritos escolares pueden decidir cómo usar mejor Google for Education en sus aulas y estamos comprometidos a colaborar con ellos.”