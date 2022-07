Presentan PlayStation Stars, el primer programa de lealtad para usuarios

Sony dio a conocer PlayStation Stars, un nuevo programa de lealtad para los usuarios de la plataforma al que será gratuito incorporarse.

El programa, que según PlayStation permitirá a los jugadores ganar recompensas completando una variedad de campañas y actividades, se lanzará a finales de este año.

PlayStation Stars demás presentará una nueva recompensa que Sony llama “digital collectibles».

Según una publicación del blog de PlayStation que anuncia el nuevo esquema, los artículos son:

'Representaciones digitales de cosas que disfrutan los fanáticos de PlayStation, incluidas figuras de personajes queridos e icónicos de juegos y otras formas de entretenimiento, así como dispositivos preciados que aprovechan la historia de Sony de innovación.Siempre habrá un nuevo coleccionable para ganar, un coleccionable ultra raro por el que luchar o algo sorprendente para coleccionar solo por diversión'.

Te puede interesar: Sony quiere llevar sus mejores videojuegos a los teléfonos

Sobre la posible interpretación de que estos 'premios' sean NFT, Grace Chen, vicepresidenta de publicidad en red, lealtad y mercadería con licencia en una entrevista con The Washington Post dejó en claro que no son este tipo de artes digitales:

'Definitivamente no son NFT, Definitivamente no. No puedes cambiarlos o venderlos. No está aprovechando ninguna tecnología de cadena de bloques y definitivamente no NFT'.

Todos los miembros de PS Stars tendrán la oportunidad de ganar puntos de fidelidad de acuerdo a lo señalado por la publicación del blog de PS.

Varios premios para los usuarios de PlayStation

Los jugadores del mismo modo serán recompensados por cosas como ganar un trofeo específico o ser los primeros en una región en obtener un juego de platino, indica Unocero.

“Los puntos se pueden canjear en un catálogo que puede incluir fondos de billetera de PSN y productos selectos de PlayStation Store. Como beneficio adicional, los miembros de PlayStation Plus inscritos en PlayStation Stars ganan automáticamente puntos por compras en PlayStation Store”.

PlayStation Stars se lanzará a finales de este año en fases, según Sony. En la actualidad no está claro qué regiones se incluirán cuando el servicio se lance por completo a finales de este año.

“Esperamos que este nuevo programa le traiga recuerdos de juegos pasados mientras lo entusiasma por el futuro con PlayStation: conmemora las eras de juego que creamos juntos, trazando nuevos caminos para explorar y reuniendo a los jugadores para celebraciones globales”, se puede ver en el comunicado de Sony.