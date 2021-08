¿Por qué tus viejos videojuegos pueden valer millones?

Cuando Roberto Dillon comenzó a coleccionar videojuegos retro hace más de 12 años, recorrió sitios de subastas y se conectó con grupos especializados de aficionados para acumular un archivo personal que ahora tiene cientos de títulos.

Pero en ese momento, había un consenso entre los coleccionistas de que comprar juegos antiguos era "una especie de moda pasajera", dijo el académico y desarrollador de juegos.

La mayoría de los coleccionistas eran simplemente "nostálgicos" por los juegos de su infancia, explicó Dillon en una entrevista en video.

"No había idea de que los juegos pudieran convertirse en artefactos del pasado que queremos conservar y preservar". Pero esto parece estar cambiando. A principios de agosto, una copia sin abrir de "Super Mario Bros", lanzada en 1985, estableció un nuevo récord mundial cuando se vendió por 2 millones de dólares en el sitio web de coleccionables Rally. Producido para el Nintendo Entertainment System (NES) original, fue el tercer título clásico en romper el récord del juego más caro del mundo en menos de un mes.

Unas semanas antes, una copia sellada de "Super Mario 64", de 1996, se convirtió en el videojuego más caro para vender en una subasta, alcanzando 1,5 millones de dólares. Al hacerlo, rompió un récord establecido dos días antes con una copia de $ 870,000 de "The Legend of Zelda" de 1987.

El mercado de los juegos antiguos está evolucionando rápidamente, las casas de subastas se están dando cuenta y los servicios de clasificación de juegos, como Wata Games, brindan certificación para el mercado emergente. (Wata le había dado al juego récord de Mario una puntuación casi perfecta de 9,8 sobre 10, según el estado de la caja, el cartucho y el manual).

Un experto asentimiento de aprobación ahora puede transformar una copia de venta de garaje de "Pokémon" en una inversión de cientos de miles de dólares.

Artefactos culturales Coleccionar no es solo un pasatiempo de Dillon, también es parte de su trabajo. Es el fundador y curador del Museo de Video y Juegos de Computadora de la Universidad James Cook de Singapur, que traza la evolución del sector a través de una colección de 400 recuerdos de juegos.

Los videojuegos retro se han convertido en una especie de reliquia moderna, dijo Dillon, entrelazada con la nostalgia, la cultura pop y la historia tecnológica.

"Realmente nos muestran cómo evoluciona la tecnología con el tipo de gustos que teníamos hace años en los juegos", dijo.

Pero no todos los que se aferraron a sus viejos títulos de Nintendo o Sega estarán sentados en una fortuna. Muchos factores dictan el valor de un videojuego, desde la cantidad de unidades producidas y la región en la que se lanzó el juego, hasta si el cartucho viene en su caja original con todos los manuales intactos.

Los "santos griales" son ediciones tempranas sin abrir y envueltas en plástico de títulos icónicos. "Si lo abres, el valor del juego se reduce a la mitad", explicó Dillon.

La aparición de la clasificación y clasificación profesional ha transformado el espacio, facilitando que los compradores evalúen el estado de sus compras. Y mientras que coleccionar juegos era, en el pasado, un pasatiempo limitado a eBay, Reddit, grupos y foros de Facebook, el interés de las casas de subastas de alto perfil está ayudando a impulsar los precios al abrir el mercado a nuevos coleccionistas, desde inversionistas de arte tradicionales hasta cómics y entusiastas de las cartas coleccionables.

Según Illiana Bodnar-Horvath, directora de marketing del subastador de artículos de lujo de colección Macey and Sons, el interés en los videojuegos retro refleja el creciente apetito de los inversores en línea por "activos no tradicionales", como zapatillas de deporte, tarjetas coleccionables y tokens no fungibles (NFT).

"Recientemente, hemos visto un aumento en las solicitudes más eclécticas de nuestros clientes que buscan artículos de colección únicos y raros", dijo por correo electrónico, y agregó: "Creemos que la gente siempre invertirá en activos tradicionales como acciones y bienes raíces, pero activos alternativos son exactamente eso ".

En lugar de juegos con tiradas de producción limitadas, son los títulos clásicos de las franquicias más populares los que atraen las ofertas más altas.

Dillon dijo que esto puede deberse en parte a que los nuevos coleccionistas están más dispuestos a invertir en personajes conocidos que atraigan su sentido de la nostalgia, como Mario, Cloud Strife de "Final Fantasy VII" o el protagonista de "Zelda" Link.

En la venta de julio de Heritage Auctions, que generó $ 8.4 millones, incluidas las ventas de "Super Mario 64" y "Legend of Zelda" antes mencionadas, los títulos de Mario dominaron los lotes principales, junto con los primeros juegos de "Final Fantasy" y "Tomb Raider". "serie.

Pero las leyes de la oferta y la demanda aún se aplican. Por muy comunes que fueran estos títulos, encontrar copias en perfecto estado en su envoltorio y caja de plástico originales sin abrir es otra historia.

Y otros factores pueden aumentar el precio de venta: el cartucho de NES "Super Mario Bros" de $ 2 millones, por ejemplo, venía en una caja de exhibición especial "hangtab", mientras que el juego de $ 870,000 "Legend of Zelda" era una rara copia de producción temprana.

El futuro del coleccionismo

Con la industria de los juegos de hoy avanzando hacia las ventas solo digitales, ya sea a través de plataformas de terceros como Steam o directamente a través de PlayStation Network y Nintendo Direct, la posesión de juegos físicos puede convertirse eventualmente en una cosa del pasado.

Pero los desarrolladores de juegos ya tienen un ojo puesto en la próxima generación de inversores nostálgicos. Algunos han creado ediciones digitales para coleccionistas que contienen obras de arte, bandas sonoras o complementos exclusivos.

Otros están mejorando sus ofertas físicas: Ubisoft lanzó recientemente una "Edición Legendaria" de $ 800 del juego "Assassin's Creed: Origins", que incluía una estatua de resina de 29 pulgadas de alto de su personaje principal, litografías firmadas por artistas del estudio y una mano. -Mapa del mundo dibujado, entre otros coleccionables. Se lanzaron menos de 1.000 capas en todo el mundo.

A medida que las ventas digitales se convierten en la norma, Dillon imagina que estos juegos físicos de edición limitada se convertirán en los próximos grandes objetos de colección.

"Dentro de veinte años, los niños de hoy tendrán ingresos disponibles y (querrán) recrear una colección de juegos de cuando eran jóvenes ... buscan las ediciones de coleccionista que se lanzaron en el pasado, pero no lo hicieron." Pero Dillon no venderá sus juegos pronto. "Todavía espero poder pasar mi colección a alguien, en algún lugar, y que alguien lo aprecie", dijo.

Con información de CNN.