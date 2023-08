Pokémon Sleep: El juego que es sobre dormir y que ya ha sido descargado más de 10 millones de veces

JAPÓN.-Pokémon Go generó mucho dinero y actividad al hacer que la gente saliera al aire libre.

Ahora, la compañía detrás del juego está lanzando Pokémon Sleep, que recompensa y registra el sueño de los usuarios con Pokémon.

El juego fue desarrollado por el estudio japonés Select Button Inc. y es publicado por The Pokémon Co.

En la semana que comenzó el 16 de julio, Pokémon Sleep fue el juego más descargado según data.ai.

Para celebrar 10 millones de descargas, el juego ofreció artículos dentro del juego de forma gratuita.

Los usuarios juegan durmiendo con sus teléfonos cerca, y el juego registra las vibraciones para estimar la calidad del sueño.

Las métricas de sueño mejores permiten coleccionar más criaturas en el juego.

Se pueden acelerar las cosas comprando artículos dentro del juego o mediante una suscripción premium que ofrece más puntos de sueño.

Algunos usuarios notan que el juego ha ayudado a establecer hábitos de sueño, pero otros lo encuentran repetitivo.

La popularidad del juego ha disminuido, y las búsquedas en línea han disminuido según Google Trends.

A diferencia de otros juegos de Pokémon, no se pueden transferir las criaturas encontradas en Pokémon Sleep a otros juegos.

El juego y la competencia

El juego enfrenta competencia de otras aplicaciones de salud y sueño, como Calm, BetterSleep y Sleep Cycle.

Pokémon está buscando formas de conectar su nuevo juego con más dispositivos en el futuro.

Los usuarios pueden hacer trampas en el juego al engañar sobre su actividad de sueño.

La expectativa de mantener el interés en Pokémon Sleep depende de los personajes atractivos y los beneficios para la salud que perciben los usuarios.