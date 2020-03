Pokémon: Mewtwo vs Mew la película estará gratis por cuarentena de COVID-19

El coronavirus ha levantado la alerta de pandemia y las clases se han suspendido en México y en distintas partes del mundo. Por lo que sobra tiempo y si eres fan de Pokémon podrás ver gratis la primer película de la franquicia.

En el sitio oficial de Pokémon podrás ver la película de Pokémon: Mewtwo vs. Mew y en la aplicación de TV Pokémon para móviles. Por si no estabas enterado Pokémon Tv permite a los fans ver películas y episodios del anime, lamentablemente este servicio no es tan amplio en Latinoamérica.

Latinoamérica contará con Pokémon: Mewtwo vs Mew sin ningún inconveniente, además se incluirá la versión doblada al español latino, así que será una excelente oportunidad para empezar una maratón de todas las películas de Pokémon, y un gran pretexto para no salir de casa en esta contingencia ocasionada por el coronavirus.

Pokemon: Mewtwo vs Mew es la primer película de Pokémon. Se estrenó el 18 de julio de 1998 en los cines japoneses. Su duración es de 75 minutos sin contar el corto animado que la precede denominado Las vacaciones de Pikachu y que dura aproximadamente 20 minutos.

Sinopsis

En un laboratorio del Equipo Rocket, unos prestigiosos científicos, expertos en genética Pokémon, crean a partir de la espina dorsal de un Mew, un Mewtwo. Cuando el experimento (Mewtwo) es por fin creado, este se plantea que no puede ser que lo hayan creado, que su poder no lo pueden haber creado unos "simples humanos" y destruye por completo el laboratorio.

Una vez destruido, aparece Giovanni (líder del Team/Equipo Rocket) y le ofrece ayuda, para poder controlar sus poderes psíquicos y no destruir el mundo. Mewtwo acepta, y permite que le pongan una especie de armadura. Pero lo que no sabía, es que Giovanni lo utilizaba como Pokémon estrella en su gimnasio, y derrotaba a todos los entrenadores que se enfrentaban a él (entre ellos Gary Oak).