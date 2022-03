Para evitar hackeos y estafas, WhatsApp refuerza su registro vía telefónica

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente, la red social propiedad de Meta, WhatsApp, indicó que un nuevo mecanismo de seguridad será puesto en marcha con el objetivo de ayudar en la prevención y robo de cuentas de los usuarios.

Código de verificación de seis dígitos

Por medio de dicho sistema, la aplicación realizará una llamada automatizada al teléfono, donde se proporcionará al usuario un código de verificación de seis dígitos, importantes para el registro del celular.

Cabe mencionar que este procedimiento deberá llevarse a cabo siempre que se reinstale la aplicación en un nuevo dispositivo o cuando se quiera registrar un nuevo número de teléfono.

Además, este código de seguridad también tendrá la opción de ser enviado por medio de mensaje SMS.

El código de verificación consta de 6 dígitos que WhatsApp envía para validar el número telefónico cuando un usuario intenta registrarlo en un celular, ya sea por primera vez o después de reinstalar la aplicación. Este código puede ser enviado vía SMS o a través de una llamada automatizada”, señaló WhatsApp en un comunicado.

Ahora los usuarios tendrán que responder la llamada automatizada, asimismo, tendrán que pulsar en el número 1 para recibir el código de verificación de seis dígitos, todo gracias a esta nueva herramienta.

Es importante señalar que, si el usuario no responde la llamada, el sistema no dejará ningún código en el buzón de voz y por ende, no se podrá utilizar la app.

WhatsApp es un servicio de mensajería segura y privada; todos los chats, así como las llamadas de voz y video, están protegidos por el cifrado de extremo a extremo. Este sistema garantiza que solo los participantes de las conversaciones puedan tener acceso al contenido compartido; ni WhatsApp ni Meta tienen acceso.

Herramientas de seguridad

Además del cifrado de extremo a extremo, los usuarios cuentan con varias herramientas para añadir seguridad a su cuenta.

Una de las más importantes es la verificación en dos pasos, una función opcional a través de la cual se crea y confirma un PIN único que se requiere para acceder a la cuenta.

El PIN de verificación en dos pasos es diferente del código de verificación de 6 dígitos recibido por mensaje SMS o llamada. Es muy fácil activar esta función desde el menú de Ajustes/Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos.

Otra herramienta es limitar quién puede ver la foto del perfil de la cuenta. En el menú de Ajustes/Configuración > Cuenta > Privacidad > Foto del perfil se puede elegir que ésta sea visible para Todos; Mis contactos; Mis contactos, excepto… o Nadie. Además, WhatsApp, brinda la opción de elegir quién puede añadir al usuario a los grupos en Ajustes/Configuración > Cuenta > Privacidad > Grupos (Todos, Mis contactos, Mis contactos, excepto…)