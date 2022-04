Nuevos skins llegan a Fortnite en crossover con Marvel

Se confirmó el crossover y ya a se sabía que los jugadores que compraron los cómics del crossover obtendrían dos atuendos, una envoltura, un pico, un spray y una pantalla de carga.

Solo existe el inconveniente que todavía no sabemos cómo se ven las máscaras en realidad.

Marvel en un comunicado dio detalle sobre los distintos tipos de objetos que los jugadores pueden esperar. El primer atuendo será una máscara de Spider-Man, la envoltura del arma contará con Iron Man y el pico estará inspirado en Wolverine.

El spray yla pantalla de carga se denominaron simplemente como cosméticos Fortnite x Marvel: Zero War sin dar más información, indica Unocero.

Los títulos de Marvel que debes tener para los skins de Fortnite

Para obtener tener los estéticos lo más pronto posible, deberá recoger los números de primera impresión de la serie Fortnite x Marvel: Zero War tal como lo hizo Marvel con las colaboraciones de cómics anteriores.

Estos son los comics correspondientes:

Fortnite x Marvel: Zero War #1 – Nuevo traje de Spider-Man

Fortnite x Marvel: Zero War #2 – Nueva envoltura de Iron Man

Fortnite x Marvel: Zero War #3 – Nuevo pico de Lobezno

Fortnite x Marvel: Zero War #4 – Nuevo Fortnite x Marvel: Zero War Spray

Fortnite x Marvel: Zero War #5 – Nueva pantalla de carga de Fortnite x Marvel: Zero War

Además hay un sexto premio en forma de una máscara de personaje adicional que se da a quienes canjean los cinco códigos. No se dijo cuál será ese aspecto, pero Shuri es una jugadora importante en este crossover que actualmente no está en el juego y no se mencionó en la lista anterior, por lo que es posible que sea una de los próximos personajes de Marvel en unirse.