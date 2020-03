Nioh 2 encabeza la lista de ventas en Japón

Nioh 2, el nuevo título de Koei Tecmo y Sony Interactive Entertainment tuvo un exitoso estreno en Japón, logrando vender 91,892 unidades en tan solo 4 días, destronando a Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, título que llevaba 1 semana en el primer puesto.

La nueva entrega de Team Ninja hizo frente a otros 2 títulos que debutaron y alcanzaron altas ventas la semana pasada, el primero de ellos es My Hero One’s Justice 2 para Nintendo Switch. Vendiendo 16,997 unidades y por otra parte Winning Post 9 2020 para PS4, vendiendo 8045 unidades. De acuerdo a la información revelada por Famitsu.

My Hero One’s Justice 2 logro su debut en el 4 puesto y Winning Post 9 2020 en el 9 lugar de ventas.

La venta de Nintendo Switch se logro recuperar tras los percances que ha pasado Nintendo, afectado por el desabastecimiento ocasionado por el coronavirus (COVID-19). Logrando vender alrededor de 2000 unidades, regresando al segundo puesto y superando la PS4.

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX y Pokémon Sword & Shield quedan en segundo y tercer lugar, siendo derrotados por Nioh 2 en cuanto a ventas.



Ventas de software

Nioh 2 — 91,892

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX — 46,391

Pokémon Sword & Shield — 18,567

My Hero One’s Justice 2 (Nintendo Switch) — 16,997

Minecraft: Nintendo Switch Edition — 11,787

Mario Kart 8 Deluxe — 11,272

Super Smash Bros. Ultimate — 9898

Ring Fit Adventure — 8773

Winning Post 9 2020 (PlayStation 4) — 8045

Splatoon 2 — 6827



Ventas de hardware

Nintendo Switch Lite — 45,473

Nintendo Switch — 11,801

PlayStation 4 — 10,516

PlayStation 4 Pro — 4409

New Nintendo 2DS LL — 1265

New Nintendo 3DS LL — 97

Xbox One X— 31

Xbox One S — 27

Nioh 2 es un juego de rol de acción desarrollado por Team Ninja que fusiona la historia del Japón feudal durante la época del Sengoku, con el mundo de los seres mitológicos Yokai, unos demonios de la tradición japonesa. Resultando en tensos combates de samuráis con magia. La historia se sitúa en el año 1500, siendo este la precuela de la primera entrega.