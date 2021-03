Nintendo Switch nueva llegaría este año con pantalla OLED y un Dock capaz de ofrecer 4K

Una nueva Nintendo Switch llegará este año, según Bloomberg. El reporte refuerza los rumores sobre la «Switch Pro» pese a que la compañía negó el lanzamiento de nuevo hardware a corto plazo. Sin embargo, el citado medio afirma que, de acuerdo a fuentes cercanas a la cadena de producción, los de Kioto tienen planeado presentar y lanzar una versión renovada de la consola durante 2021. Evidentemente, la propuesta llegaría con algunas novedades técnicas.

En primer lugar, Bloomberg hace mención de una pantalla OLED fabricada por Samsung. El fabricante surcoreano comenzará en junio la producción en masa de un panel de 7 pulgadas con resolución 720p. Es importante recordar que el modelo actual integra una pantalla LCD de 6,2″, por lo que veríamos un aumento importante en sus dimensiones. No así en la resolución; las dos versiones de la Nintendo Switch que encontramos actualmente también ofrecen una experiencia 720p en modo portátil.

La información, por tanto, difiere de otros reportes que anticipaban una pantalla 1080p. A pesar de que la resolución se mantendría igual, incorporar un panel OLED tiene diversos beneficios. El más significativo, sin duda, es que consumirá menos batería, que es un punto clave en cualquier dispositivo portátil. Por otra parte, un panel OLED permite ofrecer un mayor contraste y un tiempo de respuesta más alto, indica Hipertextual.

Nuevo Dock para alcanzar el 4K

Bloomberg adelanta que el Dock, el dispositivo que permite conectar la Switch al televisor, dará un salto importante en cuanto a resolución se refiere. El nuevo Dock sería capaz de desplegar gráficos en 4K, otro rumor que ha circulado desde 2019. Por ahora no se especifican cuáles son los componentes internos que lo harán posible. Si la información se concreta, Nintendo estaría igualando la resolución de las consolas de nueva generación, la PlayStation 5 y Xbox Series X.

Respecto al lanzamiento, Nintendo estaría confiada en que su consola llegue al mercado a finales de 2021. Siempre y cuando, claro, no surjan problemas en la cadena de producción. ¿Podrá la empresa japonesa superar los retos de fabricación que están enfrentando Sony y Microsoft, entre muchas otras tecnológicas? Si el plan sigue su curso sin contratiempos, la nueva Switch estaría disponible poco antes de navidad, la mejor temporada en ventas para la industria de los videojuegos.

La información causa cierta sorpresa porque, como se dijo previamente, Nintendo aseguró a principios de febrero que no tenía planeado lanzar un nuevo hardware pronto. El 3 de marzo se cumplieron cuatro años del lanzamiento de la Nintendo Switch, así que los tiempos se ajustan para ver la primera gran revisión de la consola —sin considerar la 1.1 que debutó en 2019 con novedades menores—. Además, su llegada podría coincidir con la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un juego con potencial de sobra para impulsar las ventas de la consola.