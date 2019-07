¿Netflix puede bloquear tu cuenta por compartirla con amigos? 

Netflix ha logrado convertirse en la plataforma por excelencia de contenido vía streaming por mérito propio.

Y una de las razones de peso para justificar el éxito de Netflix –además de no incluir publicidad– es el hecho de poder compartir nuestro cuenta con amigos y familiares. Pero lo que muchos usuarios no saben es que Netflix puede suspendernos y bloquearnos la cuenta si decidimos compartir la contraseña con amigos.

Un estudio realizado por Kantar, concluyó que hasta un 38% de los usuarios consultados que hacen uso de plataformas de contenido por streaming, reconocieron que pueden acceder a un servicio de suscripción por el que no pagan nada. Es decir, que alguien pone el dinero y a ellos les facilitan la contraseña de acceso, indica andro4all.

Pero, ¿permite Netflix este tipo de prácticas? Vayamos a ver que es lo que dicen sus Términos de Uso.

Punto 4.2: El servicio Netflix y todos los contenidos que se vean a través del servicio son para tu uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar.

Durante tu suscripción a Netflix, te concedemos un derecho limitado, no exclusivo e intransferible, para acceder al servicio Netflix y ver contenidos de Netflix. A excepción de lo mencionado, no se te transferirá ningún derecho, título o beneficio. Aceptas no utilizar el servicio para exhibiciones públicas.

Punto 5: El suscriptor que haya creado la cuenta de Netflix y cuyo Método de pago sea cargado (el “Titular de la cuenta”) tiene acceso a la cuenta de Netflix y control sobre ella así como de los dispositivos compatibles con Netflix utilizados para acceder a nuestro servicio, y es responsable de la actividad que se realice en dicha cuenta de Netflix.

Para mantener el control sobre la cuenta y evitar que cualquiera acceda a ella (que incluiría información sobre el historial de visionado de la cuenta), el Titular de la cuenta deberá mantener el control de todos los dispositivos compatibles con Netflix que se usen para acceder al servicio y no revelar a nadie ni la contraseña ni los detalles del Método de pago asociados a dicha cuenta.

Eres responsable de actualizar y mantener la veracidad de la información que nos facilites acerca de tu cuenta. Podemos cancelar tu cuenta o bloquearla para protegerte a ti, a Netflix o a nuestros asociados de usurpación de identidad o de otra actividad fraudulenta.

En primer lugar Netflix dice que nuestra cuenta es únicamente para uso personal y que no se puede compartir con individuos fuera del hogar. Ahora bien, añade también en su punto 5 que el titular no debe revelar la contraseña a nadie y que el servicio se reserva el derecho de cancelar la cuenta o bloquearla para proteger al suscriptor.

Por tanto, lo que dice la teoría es que podemos compartir la cuenta dentro de nuestra hogar a familiares que vivan con nosotros, pero no fuera de ella. Es decir, no podemos compartir la cuenta con amigos ni familiares lejanos, ya que eso supondría una violación de los términos de uso.

Ahora bien, Netflix nos permite crear diferentes perfiles en una misma cuenta lo que hace que la teoría no se corresponda con la práctica.

En conclusión, a pesar de que a Netflix todavía parece no importarle mucho que los usuarios compartan sus cuentas con amigos y familiares –posiblemente incluso les beneficie esta práctica–, sí que es cierto que la compañía se guarda las espaldas con la redacción de estos términos de uso, aunque no sean muy concretos.

Quién sabe si en un futuro Netflix cambie de parecer y empezar a bloquear cuentas compartidas… total, ellos ya te lo advirtieron en sus términos de uso cuando creaste la cuenta.