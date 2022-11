Netflix desarrolla juego AAA para PC

Netflix dará el siguiente paso en su proyecto de videojuegos donde ha invertido mucho dinero, pues ahora buscará saltar a los de PC y no solamente quedarse en los de móvil.

La empresa dio a conocer ofertas de trabajo para un director de juego, un director de arte y director técnico en su nuevo estudio de juegos en Los Ángeles, pero esta oferta no es para títulos de teléfonos.

La compañía busca un nuevo perfil de empleados para liderar este nuevo proyecto que promete ser muy atractivo y diferente a lo que han desarrollado antes.

Netflix va por el siguiente paso en el gaming

Netflix buscará dar el siguiente paso en el gaming y no quedarse solamente en los smartphones, pues si bien han llegado varios títulos como Lucky Luna, Into the Breach y Desta: The Memories Between, no es el techo para la gran N.

La empresa adquirió desarrolladores como Boss Fight Entertainment y Night School Studio para reforzar sus esfuerzos, pero tiene otro problema que no vieron venir.

La plataforma se percató que muchos suscriptores no juegan sus títulos más por no conocer de ellos o de no ubicarlos, que por no tener interés en jugarlos, indica Unocero.

'Estamos explorando muy seriamente una oferta de juegos en la nube para poder llegar a los miembros en los televisores y en los PC', dijo el vicepresidente de Netflix, Mike Verdu.

Netflix quiere más en el gaming y la inversión no va disminuir pero buscarán una mejor campaña de publicidad.

'Vamos a abordarlo de la misma manera que lo hicimos con los móviles, es decir, empezar poco a poco, ser humildes y reflexivos, y luego ir creciendo. Pero es un paso que creemos que debemos dar para llegar a los miembros donde están en los dispositivos donde nos consumen¿.