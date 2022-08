Netflix llega a los 25 años

Cuando los estadounidenses Reed Hastings y Marc Randolph fundaron hace ahora 25 años una empresa para rentar películas en DVD llamada Netflix, ninguno podía imaginar que la compañía llegaría a 36 mil 000 millones de dólares por la distribución de contenido audiovisual.



Hastings cuenta una historia que sitúa el origen de la ahora primera plataforma de 'streaming' a nivel mundial en su enfado luego de pagar una multa de 30 dólares por devolver tarde la cinta "Apollo 13" en su videoclub de confianza.



Pero antes de que el 28 de agosto de 1997 se fundara Netflix, en la cabeza de Hastings ya venía rondando la idea de abrir un servicio de películas VHS a domicilio.



El auge del DVD, un catálogo inicial de unos mil títulos y la flexibilidad de devolver las películas hasta una semana después, dieron forma a una idea que fue creciendo en las últimas décadas hasta transformarse en un gigante con más de 11 mil 500 empleados.

Las dos características que hicieron especial a Netflix desde su inicio fueron la opción de que sus clientes pagaran una suscripción mensual de 20 dólares para quedarse con los DVD durante semanas y la posibilidad de llevarse sagas o temporadas de series al completo para verlas de seguido.

"No eran los únicos que ofrecían estos servicios en aquella época, pero consiguieron liderar el mercado con gran solvencia desde entonces", dijo el profesor de la Universidad de Siracusa (Estados Unidos) y fundador del Centro Beleir para la Televisión, Robert J. Thompson.



En 2002, la empresa comenzó a cotizar en bolsa con valor de un dólar por acción y, un lustro después, el inicio del formato de 'streaming' dejó que sus activos se dispararan.



Para el año 2010, la compañía con sede en Los Gatos (California, Estados Unidos) ya contaba con más de doce millones de suscriptores, principalmente de Estados Unidos.



Del mismo modo, la compra masiva de teléfonos inteligentes en el mundo permitió que su gran catálogo de películas y series en línea fuera consumido por millones de nuevos suscriptores.



"Por número, Netflix cuenta con una biblioteca de títulos originales, y con sus derechos de propiedad intelectual, tan grande como la de Paramount+ o Disney+", comentó Amanda Lotz, experta en el sector del 'streaming' y ahora profesora en la Universidad de Queensland (Australia).



Netflix se transformó en 2018 en la plataforma con más nominaciones a los premios Emmy, consiguiendo llevarse 23 galardones, y un año después se embolsó cuatro Óscar por "Roma" y "Period. End of Sentence".

NETFLIX LUCHA POR MANTENERSE COMO LA PLATAFORMA MÁS POPULAR

Después vendría el Covid-19 y los confinamientos, que provocaron un repunte en las cifras de negocio de Netflix hasta 2022 gracias, en parte, a exitosas producciones como "Squid Game" (2021) o la quinta entrega de "La Casa de Papel" (2021).

Desde entonces, Netflix es testigo de una pérdida progresiva de liderazgo en el mundo que ha hecho saltar las alarmas de sus inversores en el último año con caídas en el precio de sus acciones.



Y es que desde 2019, además de sus tradicionales competidores HBO y Amazon Prime Video, surgieron otros servicios de 'streaming' como Disney+ o Apple TV+.



La compañía preveía una pérdida de hasta dos millones de suscriptores en el segundo trimestre de 2022, que finalmente fue de 970 mil cuentas dadas de baja.



"No hay personas en la Tierra suficientes para que Netflix crezca al nivel que lo ha hecho décadas atrás, pero eso no significa que vaya a dejar de ser relevante", dijo el profesor Thompson.



En lo que va de año, la empresa ha despedido hasta 300 empleados y ha orientado su estrategia a medio plazo en torno a dos grandes ejes: la penalización de cuentas compartidas por varios abonados en las que solo uno paga la suscripción, y la posible introducción de contenido publicitario a través de un plan de bajo coste.



Los expertosdicen que si Netflix quiere frenar esto, debe apostar ya por la inclusión de publicidad, así como por la difusión de contenidos en directo.



"Aún así, será difícil porque no cuentan con datos de sus clientes tan útiles como otros gigantes tecnológicos, que pueden apostar por anuncios segmentados", comentó a EFE el investigador de la industria de medios David Craig, actualmente trabajando para la Universidad del Sur de California (USC).



Netflix ya ha emitido algún evento especial en directo, como el festival de cómicos "Netflix Is a Joke Fest", pero, de acuerdo a los especialistas en el sector, el futuro pasa por los deportes.



"ESPN+ (Disney+) retransmite el fútbol en Estados Unidos y DAZN en Europa. Esa puede ser una de las vías porque el deporte concentra muchos aficionados atraídos por el valor añadido del contenido en directo", expresó Craig.



De la misma manera, el investigador esbozó la "posibilidad" de que "la adquisición por parte de una gran empresa tecnológica o de telecomunicaciones" o "la fusión con otras plataformas"pueda solventar los problemas de Netflix.



A pesar de todo, Netflix sigue manteniendo una posición de privilegio como líder del mercado de 'streaming' a nivel mundial con 220 millones de suscriptores; 20 millones más que Amazon, 15 más que el imperio Disney (Disney+, Hulu, Star y ESPN+) y 180 millones más que Apple TV+.