Netflix con publicidad y sin descargas: esto costará nuevo plan

ESTADOS UNIDOS.- En junio de este año, se dio a conocer que la plataforma de streaming Netflix estaría contando con un nuevo plan de suscripcipon a finales de año. Este contaría con nuevas características no necesariamente mejores a las ya disponibles. Actualmente, los suscriptores pueden optar por tres distintos planes: Básico (139 pesos), Estándar (219 pesos) y Premium (299 pesos).

Las diferencias habían sido, hasta ahora, en dos rubros: cantidad de dispositivos y calidad de imagen. Sin embargo, esto cambiará pronto. Con la inclusión de este nuevo plan, a esas diferencias se agragarían otras dos: descargas y publicidad. El nuevo plan no permitirá descargar contenido para verlo cuando el dispositivo no esté conectado a internet, lo cual supone un cambio signigicativo en la experiencia de muchos usuarios.

En cuanto a la publicidad, esta sería la primera vez que la plataforma contaría con ella. El director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, apuntó que buscan una publicidad que irrumpa menos que la publicidad en la televisión. Hay que precisar que no estaría incluida en todos los contenidos: las producciones de Netflix y las dirigidas al público infantil no tendrán publicidad; el resto, sí. Además, se aclaró que la publicidad no será personalizada, sino que será la misma para todos los usuarios: todos tendrían contacto con el mismo material publicitario.

Detalles y precio

Otro detalle importante es la duración y el momento en el que aparecerá ante el espectador. Se proyecta que, por cada hora de contenido, aparecerán cuatro minutos de publicidad. Estará ubicada o bien al inicio de la repoducción, o bien en medio del material que se esté visualizando: nunca al final.

En cuanto al precio, aunque aún no se ha definido, se ha manejado una posibilidad de cobrar entre siete y nueve dólares la suscripción (entre 140 y 180 pesos mexicanos), un coste por encima del de la suscripción más económica hasta el momento. Por ahora, se planea introducir esta modalidad en seis mercados distintos para finales de año y que la integración sea total para el año 2023.

