NASA: La nave espacial Lucy llevará una cápsula del tiempo

Los ingenieros de la NASA instalaron una cápsula del tiempo en la nave espacial Lucy a finales de la semana pasada para que futuros astro-arqueólogos la recuperen e interpreten. La cápsula del tiempo es una placa que incluye mensajes de premios Nobel y músicos, entre otros, así como una descripción de la configuración del sistema solar a 16 de octubre de 2021, fecha en que se espera que se lance la nave espacial.

Al igual que las sondas Pioneer y Voyager, Lucy llevará un mensaje para quien pueda algún día interceptar la nave. Pero, mientras que las sondas anteriores tienen mensajes destinados a los extraterrestres, ya que fueron disparadas hacia el espacio interestelar, Lucy permanecerá dentro del sistema solar. Su cápsula del tiempo será presumiblemente para que la recuperen los humanos del futuro, de ahí la inclusión de palabras de premios Nobel, poetas y músicos, según un comunicado de la NASA que detalla la inclusión de la placa. La placa se instaló en Colorado el 9 de julio, donde la nave se encuentra en los preparativos finales antes de su lanzamiento programado para este otoño, indica Gizmodo.

La placa incluye citas del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., autores y poetas como Orhan Pamuk, Louise Glück, Amanda Gorman, Joy Harjo y Rita Dove, los científicos Albert Einstein y Carl Sagan, y músicos, incluidos los cuatro Beatles y el guitarrista de Queen y astrónomo Brian May. Los mensajes tratan sobre la esperanza, el amor, los cielos, la memoria cultural y la eternidad. Puedes encontrar una lista completa en el sitio web de Lucy.

La misión de Lucy se centra en los asteroides troyanos, un grupo de rocas espaciales que orbitan alrededor del Sol más allá del anillo del cinturón de asteroides, girando hacia Júpiter o persiguiendo al gigante gaseoso en su propia órbita solar. (Los asteroides troyanos son aquellos que comparten una órbita con un planeta y a menudo son subproductos de la formación de ese planeta, pero el término se aplica más comúnmente a aquellos involucrados con Júpiter). Júpiter tiene una falange de troyanos, pero Lucy (llamada así por el homínido fósil, a su vez llamada así por la canción de los Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds”) está apuntando a solo siete de ellos para sobrevolarlos en el transcurso de 12 años.

Los asteroides son intrigantes porque se cree que se formaron en el sistema solar temprano; así como el fósil de Lucy ayudó a los paleoantropólogos a comprender la evolución humana, la esperanza es que la nave espacial Lucy informe a la NASA sobre la evolución del sistema solar. Y dado que Lucy está en el cielo, más allá, si somos extremadamente literales, puedes imaginar que los “diamantes” aquí son los asteroides, una verdadera riqueza de información.

Lucy es un producto del Discovery Program, la iniciativa de la NASA que está produciendo las misiones DAVINCI+ y VERITAS a Venus. La misión Lucy concluirá en 2033, aproximadamente al mismo tiempo que esas naves espaciales llegarán a Venus, pero Lucy rebotará entre los troyanos y la Tierra durante al menos cientos de miles de años (la NASA no tiene planes de recuperar la nave del espacio).

Quizás el pasaje más apropiado en la placa, entonces, sea una cita del periodista científico Dava Sobel: “Nosotros, la gente curiosa de la Tierra, enviamos esta nave espacial robot para explorar los pequeños cuerpos prístinos que orbitan cerca del planeta más grande de nuestro sistema solar. Intentamos rastrear nuestros propios orígenes tan atrás como lo permitan las pruebas. Incluso mientras miramos hacia el pasado antiguo, pensamos en el día en que podríamos recuperar esta reliquia de nuestra ciencia”.

Para los futuros humanos que puedan atrapar a Lucy: disfruten de su placa. Probablemente no utilizará ningún idioma que se hable actualmente en la Tierra, pero es de esperar que pueda descifrar fácilmente.