Mexicalense se convierte en embajador de programa de la NASA

MEXICALI, B.C.-Con entusiasmo y ganas de hacer un buen papel, es como se encuentra el profesor Álvaro Mayoral de 35 años de edad, quien al ganar un concurso de ciencias, se convirtió en embajador internacional de un programa científico de la NASA.

El docente quien actualmente imparte clases de inglés en un colegio privado de la ciudad, señaló que todo empezó gracias a su participación en un “space cam” (una especie de curso de verano), del cual más tarde lo invitarían a otro evento.

Indicó que en este programa de embajadores internacionales donde tendría que trabajar en conjunto con la fundación espacial de Colorado, Estados Unidos, teniendo como idea principal, darle una mayor difusión a las ciencias en el país y América Latina.

“A mi me hicieron llegar un correo donde me nominaron para participar presentando un proyecto distinto al del space cam, así que en mi caso aborde el tema de las minorías, mujeres, personas LGBT e indígenas, que han contribuido a las ciencias pero no han tenido el reconocimiento necesario”, comentó.

TRABAJO E INTERÉS

Álvaro señaló que al desarrollar su trabajo, sabía que no deseaba solo quedarse en la idea, ya que necesitaba ejecutar su proyecto, por lo que estuvo aplicando lo estudiado con sus estudiantes.

Señaló que clase con clase procuraba mostrarles a sus alumnos que cualquiera puede ser científico, trabajar en la ciencia o involucrarse en ella, iniciando quizás desde algo pequeño o sencillo.

“En mi caso yo les enseñé un tema de derechos humanos y aspectos raciales con los movimientos sociales de los 60s, donde abordamos la película talentos ocultos la cual narra la vida de Katherine Johnson, la matemática afroamericana que hizo los cálculos de vuelo de manera manual para las misiones espaciales de la NASA”.

“Así que cuando toco ese punto pues mis alumnos se sorprendieron y les note el interés, ya que muchos de ellos empezaban a hacer más preguntas sobre como pasaban las cosas antes y como ha avanzado la tecnología junto con temas como el que la mujer pudiera votar”.

“Por lo que una vez ya entrados en el tema, les dije que buscaran científicos que hayan puesto su granito de arena en algo para que pudieran exponerlo, por lo que se realizó una mini feria de ciencias, quedando todo esto grabado en el trabajo que envié al concurso”, mencionó.

BUENA RECEPCIÓN

El joven docente expuso, que una vez que mandó su trabajo y tuvo buena recepción por parte del jurado calificador internacional, se sintió muy orgulloso y agradecido con las personas que confiaron en él.

“La verdad fue algo que no me la creía al principio, pues fue una cosa de que poco a poco me iban diciendo que iba pasando nuevas etapas, y estamos hablando que eso tardó tiempo”.

“Así que ya cuando llegamos al top 5 fue algo increíble, y algo también emocionante, pues nos habían dicho que había un empate, el cual después de que el jurado lo revisara con mayor detenimiento, resultó ser el ganador”.

“Debo admitir que lloré y a la vez me quede en shock, ya que al final de todo, resultó ser que yo no solo iba a representar a México, sino a toda Latinoamérica y el Caribe, lo cual me llena de emoción y mucho orgullo”, comentó.

NUEVOS PASOS

Álvaro quien ahora expuso, están en charlas para saber si asistirán al evento durante el mes de agosto en Colorado, Estados Unidos, se encuentra trabajando la métrica que le solicitan, para más tarde bajar el tema a nivel local, y sobretodo, seguir impulsando la ciencia en los jóvenes.

“Estamos viendo si podremos ir al evento, ya con esto se viene más trabajo, pero la verdad es que me siento muy contento al poder ser embajador de algo tan interesante e importante como lo es la ciencia”.

“Por lo que yo recomiendo a mis colegas docentes, a que siempre motiven a sus estudiantes a que puedan alcanzar cosas, que les enseñen a través de la práctica y que jamás duden de sus capacidades, pues les aseguro cosas muy buenas van a suceder”, explicó.